¿Qué hacía Maribel? Esta fue la reacción de los familiares de Julián Figueroa tras su muerte

La noticia del sensible fallecimiento de Julián Figueroa, el hijo de 28 años de Maribel Guardia y Joan Sebastian, acaparó todos los titulares luego de darse a conocer las razones tras su muerte y no solo eso, el particular mensaje que envió un día antes previo a su partida.

A causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, esto se habría dado a conocer gracias a un extenso comunicado por parte de Maribel Guardia donde exponía más de cómo se habían suscitado los hechos, en él, mencionaba que su hijo fue hallado en su cuarto sin vida, donde llamaron al 911 para intentar reanimarlo sin éxito, pues cuando llegó la ambulancia y la policía, Julián Figueroa ya se había ido.

El joven se encontraba en la casa de la actriz, ubicada en Jardines del Pedregal, en la zona sur de la Ciudad de México, ahí, Julián Figueroa habitaba con su esposa e hijo.

¿Cómo se enteró Maribel Guardia del fallecimiento de Julián Figueroa?

Maribel Guardia no ha parado de recibir mensajes de apoyo de amigos y fans por la sensible pérdida de su único hijo, Julián Figueroa, quien fuera fruto de su amor con Joan Sebastian. Fue ella misma quien compartió más detalles de la forma en la que se enteró de la muerte de uno de los herederos de Joan Sebastian.

La actriz, de 63 años, señaló que, ella se encontraba dando una función de la obra de teatro en la que está participando actualmente, cuando recibió una llamada desde su casa, que anunciaba el lamentable hecho, inmediatamente ella partió y no ofreció la segunda función que estaba programada para acudir con su hijo.

Pese a que la actriz había anunciado que respecto a la muerte de su hijo, no había lesiones, ni signos de violencia, su cuerpo fue examinado por un médico forense de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde certificó la muerte del joven, comentando que había sido una muerte natural. Esto último habría sido informado por el medio de comunicación Univisión.

Famosos se unen a la pérdida de Maribel Guardia y así se despidieron de Julián Figueroa

Varios famosos se han sumado y han emitido sus condolencias a Maribel Guardia por la pérdida de su único hijo, entre ellos Yuri, Andrea Legarreta, Gloria Trevi, Lupillo Rivera y Olivida Collins solo por mencionar algunos.

Pero a esto, se sumaron algunos familiares más cercanos del joven, entre ellos Joana Marcelia Figueroa y su primo Federico Figueroa, también su suegra Imelda. A quienes se dijo que no dejarían entrar son José Manuel Figueroa ni a su tía paterna María Figueroa.

La reacción de José Manuel Figueroa a la muerte de Julián Figueroa

Pese a que la relación entre los hermanos no era la mejor, cuentan que José Manuel Figueroa entró en shock luego de que se diera a conocer la noticia, cuentan que quizá no se presente a la casa de Maribel Guardia pero si es en una funeraria, la historia sería distinta.