Así despidió el medio del espectáculo al hijo de Maribel Guardia

Hace unas horas se dio a conocer el lamentable deceso de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el excantante mexicano Joan Sebastian, en la madrugada del 10 de abril en las instalaciones de su casa en Jardines del Pedregal al sur de la Ciudad de México.

Prensa especializada asistió al mencionado lugar mientras el cuerpo de emergencia daba la triste noticia. Muchas personas en redes sociales publicaron muestras de cariño y entre ellas, diversas personalidades del mundo de la farándula.

“A unas horas de de estar con una platica muy especial y cariñosa que tuvimos hoy mi amada Maribel y yo viene esta tragedia que sigo sin creer. Una tragedia que me duele en el alma , te amo mi Maribel querida”, escribió Daniel Bisogno en su cuenta de Twitter.

A unas horas de de estar con una platica muy especial y cariñosa que tuvimos hoy mi amada Maribel y yo viene esta tragedia que sigo sin creer. Una tragedia que me duele en el alma , te amo mi Maribel querida. https://t.co/uOjbD5TC9X — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) April 10, 2023

La cantante Lucero publicó en la misma red social “La tristísima noticia de la partida de Julián Figueroa me parece imposible de creer. No hay palabras; mi más sentido pésame muy querida Maribel Guardia, abrazo tu alma. Para sus familiares y amigos todo mi cariño, que Dios les dé fuerza. Descansa en paz, México está de luto”.

La tristísima noticia de la partida de Julián Figueroa me parece imposible de creer. No hay palabras; mi más sentido pésame muy querida @MaribelGuardia, abrazo tu alma. Para sus familiares y amigos todo mi cariño, que Dios les dé fuerza. Descansa en paz, México está de luto. pic.twitter.com/doX1QZQ2cU — Lucero (@LuceroMexico) April 10, 2023

Mónica Garza y Ricardo Casares se unieron a la muestras de cariño por la muerte del hijo de Joan Sebastian.

Esta última confirmó que el fallecimiento se debió a un infarto agudo al miocardio.

QDEP pic.twitter.com/55UQjfXaIq — Monica Garza (@monicagarzag) April 10, 2023

Se confirmó la lamentable notica Julian Figueroa falleció.

Descanse en paz pic.twitter.com/k0eghieTDP — ricardo casares (@rikardocasares) April 10, 2023

El último mensaje de Julián Figueroa

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va.

Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi.

“Estoy orgulloso de la carrera de Joan Sebastian, de sus logros y del apoyo de sus fans. Pero a veces hay que dejar de aparentar que todos es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos, no para quedarnos en la tristeza para siempre, pero para aceptar el dolor y salir de él”, redactó en su cuenta de Instagram.