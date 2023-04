La última foto y mensaje de Julián Figueroa a Maribel Guardia en redes: “es un honor ser tu hijo”

Hace apenas unas horas, Maribel Guardia desató la sorpresa de todos, cuando confirmó la partida de su hijo Julián Figueroa, quien con apenas 28 años, habría partido de este mundo a causa de un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Fue La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México, quien dio el lamentable comunicado desde su cuenta de Twitter, destacando su valor como artista y cantante, haciendo énfasis a su álbum ‘Julián Figueroa y su Banda’, sin ofrecer más detalles de la causa de su muerte.Ju

Habría sido Maribel Guardia quien dio más detalles acerca de la muerte de quien fuera su único hijo. Pero el hecho más extraño, fue que Julián Figueroa, había compartido una conmovedora publicación que recordaba a su padre, el cantante Joan Sebastian.

El conmovedor mensaje de Maribel Guardia para Julián Figueroa

Maribel Guardia compartió un triste mensaje de despedida para su hijo Julián Figueroa donde se leían las causas de su fallecimiento y además externaba el profundo dolor de la actriz por perder a su único hijo.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

Esto no es todo, pues Maribel Guardia, pidió a todos los medios que respeten su dolor y tengan comprensión por lo que estaba viviendo, añadió que su funeral se realizaría en privado junto a las personas que más amaron a su hijo.

“Ruego comprensión por el profundo dolor porque estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron”.

La última foto de Maribel Guardia y Julián Figueroa

Julián y Maribel tenían una gran relación y no dudaban en expresarla a través de redes sociales. Y, aunque el joven no era muy activo en redes sociales, no perdía la oportunidad de felicitar a padres en sus aniversarios.

Por ello, el último posteo de Julián Figueroa y Maribel Guardia en las redes sociales del cantante fue un emotivo mensaje que le envió a su madre por su cumpleaños:

Feliz cumpleaños @maribelguardia es un honor ser hijo de una persona tan sabia y amorosa como tú. Eres sin duda la mayor de mis suertes y día con día admiro más la libertad de tu mente y tu espíritu. Te amo con toda mi alma❤️ — Julián Figueroa

Muchos ya están revisitando la foto para extender el pésame a Maribel Guardia y honrar esta última muestra de cariño en sus redes sociales.