¿Lo presentía? el último mensaje de Julián Figueroa que hablaba de la muerte y reencontrarse con su padre

Julián Figueroa , el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian falleció la madrugada de este lunes 10 de abril a los 28 años, dejando un gran vacío en el mundo del espectáculo y en sus familiares.

El joven, quien era actor y cantante, estaba triunfando y acababa de participar en la telenovela Mi camino es amarte, con un futuro muy prometedor.

Su madre, la famosa actriz, reveló que falleció debido a un infarto. “Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, especificó la actriz quien se mostró devastada.

Julián era el único hijo de Maribel Guardia, y tenía una gran relación y conexión con él, quien además, deja a su hijo José Julian Figueroa Garza, a quien tuvo con su esposa Imelda Garza Tuñón.

El impactante mensaje que Julián Figueroa publicó en sus redes justo un día antes de su muerte

Julián Figueroa falleció justo un día después de compartir un emotivo mensaje en sus redes sobre la muerte, en el que parecía presentir que partiría.

El joven de 28 años le dedicó un emotivo mensaje a su padre, Joan Sebastian, quien hubiera cumplido años el 8 de abril.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ” , fue el emotivo mensaje.

Además, aseguró que no le importaba la fama ni el dinero, solo quería ver a su padre. “Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”, fue el mensaje del joven.

Este mensaje ha sorprendido a todos, pues muchos aseguran que parecía presentir que partiría, pues su único deseo era poder abrazar a su padre, quien murió en el 2015.

Además, constantemente en sus redes dejaba mensajes que demostraban lo mucho que extrañaba a su padre, y la falta que le hacía, por lo que parecía pedir a gritos verlo y abrazarlo, ya que nunca pudo superar su muerte.

“He tratado de encontrar una poesía para expresar lo que siento hoy, pero no hay metáfora demasiado bella o sincera para expresar lo que quiero decir: Te extraño mucho papá y me sigue costando tanto lidiar con el hecho de que no te puedo abrazar y a veces no puedo evitar sentirme enojado porque me faltaron muchos más momentos a tu lado, me falto demostrarte aún más cuanto te amaba”, fueron unas palabras que le dedicó el año pasado a su padre.