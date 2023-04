“La locura sublime” de Joan Sebastian que enamoró a Maribel Guardia

Un momento desgarrador está sufriendo la actriz y cantante Maribel Guardia. La noche de este domingo 9 de abril recibió la peor noticia de su vida: su único hijo, Julián Sebastian, murió en su casa tras sufrir un infarto al miocardio mientras ella estaba haciendo una obra de teatro.

Su fallecimiento tomó por sorpresa a todos, pues era un hombre sano, de 27 años, que estaba en la cúspide de su carrera. Un médico forense descartó al medio de comunicación Telediario, este lunes 10 de abril, que la muerte estuviera ligaba a la sobredosis.

“Nada, totalmente limpio, les van a dar comunicado de prensa, no hay lesiones, no hay violencia, fue muerte natural, nada. Fue el día de ayer cuando falleció”, aseveró el médico forense.

Un amor indeleble

Julián fue el único hijo que Maribel Guardia tuvo y fue producto del amor que se tuvieron ella y el cantante Joan Sebastian. Su romance tan solo duró cuatro años, pero el respeto que ambos se tenían fue para siempre.

El amor entre ellos surgió a inicio de la década de 1990 durante un palenque. Ellos compartieron escenario. La atracción fue mutua e inmediata, pero ella estaba comprometida, pues tenía planes de bodas con un novio con quien tenía muchos años de relación. Sin embargo, fue el propio Joan quien vaticinó que eso no se concretaría.

La exreina de belleza contó en el programa de Unimas La última y nos vamos hace dos años: “Recuerdo que él estaba con un palito en la boca y me dijo: ‘umm, así es que te vas casar. Yo creo que no te vas a casar. No te cases’. Era encantador”.

Los meses pasaron y un amigo en común los volvió a unir: “Estaba haciendo presentaciones y me iba muy bien (...) Entonces, estaba cantando en Houston (Estados Unidos) y estaba a reventar el lugar y me dice el que me contrató: ‘Maribel qué bien te va, pero es que te falta un éxito de radio. Mira yo tengo un amigo que te podría grabar un disco”, relató la costarricense.

Ella preguntó sobre quién era y pues se trataba de Joan Sebastian. Su amigo le dio el número de teléfono y se pusieron en contacto: “Pues él (Joan) llegó a mi departamento, cuando salgo y lo veo ahí sentado, fue impresionante desde que lo vi. Fue un atracción fuertísima y él que era coqueto. Joan era simpático y seductor”.

Allí empezó su tórrido romance, que la cantante recuerda con mucho cariño y respeto. “Salió primero el hijo, que el disco. Joan moría por tener hijos. Dios es tan bueno, que me puso a este hombre en el camino, que tenía esa locura sublime”.

Ellos se casaron en 1992 y luego de cuatro años el matrimonio llegó a su fin en 1996, un año después de que nació Julián, cuando se enteró a través del programa de televisión Ventaneando, que el artista le era infiel con la estrella Arleth Terán. Para ella fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, y ahora llora el tesoro que él le dejó: Juliaán.