“A veces se quiebra un poco”: el duelo de Maribel Guardia tras la partida de Julián Figueroa

El domingo 9 de abril, la vida de Maribel Guardia cambió para siempre, luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de su hijo de 27 años, Julián Figueroa, debido a un infarto agudo al miocardio; dejando tras él, un prometedor futuro en la industria musical que siguió de su padre Joan Sebastian y a José Julián de seis años a quien tuvo con Imelda Garza-Tuñón.

Desde entonces, Maribel Guardia no ha dejado de recordar a su único hijo y combatiendo la tristeza que alberga en su corazón, ha intentado salir adelante, esta vez por su nieto, quien se ha convertido en el motor y el guía de su vida, la razón por la que se mantiene fuerte ante el duelo del que poco a poco ha estado levantándose.

Hace un día, la actriz compartió un conmovedor video en el que se le veía con un vestido blanco, lentes de sol y sombrero, pasear por la playa, la tristeza y el duelo persisten en la conductora y es que acompañó este clip junto a la canción de su hijo Julián Figueroa, ‘El Día que te Perdí’, junto a una emotiva frase que decía: “El mar es como la vida, nunca es igual, es impredecible”.

Maribel Guardia Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

Entre los comentarios, los usuarios se unieron para dedicarle palabras de apoyo, respeto y admiración por su fuerza ante la adversidad y el duelo que sigue viviendo. El video publicado por Maribel Guardia ya acumula poco más de 50 mil ‘me gusta’, con tan solo un día de haber sido posteado.

Imelda Garza-Tuñón habla de la tristeza de Maribel Guarda tras la partida de Julián Figueroa

La nuera de Maribel Guardia, concedió una entrevista a la revista TVyNovelas, donde explicó como la actriz de 64 años estaba viviendo su proceso de duelo tras el fallecimiento de su hijo.

Explicó que la mamá de Julián Figueroa estaba sufriendo mucho y sigue buscando la manera de mantenerse en pie buscando a una tanatóloga a la que no ha podido visitar en más ocasiones por temas de su agenda de trabajo, mismo que ha dicho que le ha servido como terapia para superar su duelo. “Es muy fuerte lo que está pasando, a veces se quiebra un poco, pero es una mujer muy fuerte y ha salido adelante. La verdad no hay palabras que describan la pérdida de un hijo”.

Julián Figueroa / José Julián / Imelda Garza Instagram: @julian_f.f (Instagram: @julian_f.f)

Así ha vivido el nieto de Maribel Guardia, la partida de su padre

A su vez, Imelda Garza-Tuñón habló del duelo que ha vivido su hijo de seis años, pues pensó que su padre lo había abandonado, por lo que la nuera de Maribel Guardia le explicó que su padre era incapaz de dejarlo y le explicó de la forma más clara posible a un niño, lo que es la muerte.

“Le tuve que explicar que su papá jamás lo abandonaría y que hubiera querido estar con él toda su vida, le dejé muy claro que su papi no lo abandonó”. Además, cuenta que el pequeño ha adoptado una postura protectora pues José Julián menciona que es lo único que le queda.

Por último, comenta que decidió retomar sus actividades para no alterar a su hijo y no desequilibrarlo, esto para que su proceso no sea más difícil de asimilar.