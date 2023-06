Ni con la felicidad que le brinda su nieto, Maribel Guardia puede ocultar su gran dolor

No hay palabra que defina a una madre que perdió a un hijo, y esto lo sabe muy bien la actriz Maribel Guardia, quien día a día cuando vive la desgarradora ausencia de Julián Figueroa desde hace casi tres meses, cuando murió de un infarto fulminante a los 27 años. Ella sobrevive y es gracias a su único nieto, quien se ha convertido en su mayor esperanza.

Este lunes 5 de junio, la artista compartió un divertido video en su cuenta en Instagram, en el que su José Julián, de 5 años, reía a carcajadas por una travesura mientras se desplazaban en un auto. “Alguien juega con el aire acondicionado y siempre saca la mejor de mis sonrisas”, escribió Guardia. Ella también aparece en el material audiovisual disfrutando del momento.

Sin embargo, pese al grato momento, su mirada revela el dolor que habita ahora en su alma, y así lo vieron sus seguidores, quienes no dudaron en comentarlos y darle palabras de aliento en esta intensa tormenta que vive.

“Se nota la tristeza en sus ojos, pero es tan guerrera y fuerte que sonríe con el corazón destrozado y para que su nieto no le falte la abuela linda”, “Esos ojos tan tristes me rompen el corazón 😢..me recuerda los ojos de mi madre cuando perdió a su hijo mayor, su mirada y su sonrisa no han vuelto a ser igual 💔😔😭”, “Qué mujer tan admirable… más allá de su belleza física es un amor de mujer y ejemplo de fortaleza”, opinaron varios fans.

El rayo de luz para Maribel

La protagonista de novela se ha refugiado en su nieto, amigos y trabajo para escapar un poco del dolor. Este martes 6 de junio, compartió con sus grandes amistades, que están apoyándola de muchas maneras. Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez, Aracely Arámbula y José Alberto ‘El güero’ Castro la visitaron para llenarla de amor y cuidados.

Maribel Guardia y sus amigos Los amigos y compañeros de trabajo de Maribel Guardia le han brindado todo el apoyo tras la muerte de Julián.

“¡¿Qué sería la vida sin amigos?!, escribió la costarricense al lado de la imagen que compartió de ellos. Sus seguidores agradecieron a los artistas por el gesto: “¡Qué bonito que estés rodeada de amor de buena gente, amistades sinceras que estén ayudándote a sobrellevar tu duelo!” y “Dios es bueno y te da amigos lindos para que te den fortaleza bonita”.

Pero su mayor motor para seguir viviendo, es el pequeño José Julián: “Dios es tan bueno que me mando el mismo día dos ángeles, uno ya está en el cielo, tu papá, pero tú estás aquí en la tierra y tengo mucho que hacer por ti, mucho por qué luchar, muchos motivos para ser feliz”, manifestó Maribel, el pasado 3 de mayo, fecha de cumpleaños del pequeño y su papá Julián.

Ella ahora comparte los momentos felices que han pasado juntos, como cuando se le cayó su primer diente, el primer día que debió asistir a la escuela tras la muerte de su padre o su cumpleaños número 5. Él es quien la motiva a vivir día a día.