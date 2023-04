Maribel Guardia se aferra a su nieto: la viuda de Julián Figueroa le hace conmovedora promesa

Perder a un hijo es una de las tragedias más difíciles que puede vivir una madre. Maribel Guardia ha tenido que enfrentar una dura realidad sin Julián Figueroa, quien falleció víctima de un infarto fulminante.

Julián lo era todo para la actriz y en su corta vida le dio la dicha de verlo crecer en su carrera artística, casado y de ponerle en sus brazos su más preciado tesoro, su nieto José Julián.

El amor y la presencia del pequeño en la vida de Maribel, aseguran sus más allegados, la ayudará a tener una motivación para salir adelante con su vida.

Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, también está pasando por un dolor muy profundo y se ha mantenido junto a Maribel apoyándose mutuamente en esta dura prueba.

“Me da paz que no sufrió”

Recientemente la joven habló con los medios sobre el momento que le tocó vivir al encontrar a Julián muerto y la promesa que le hizo a Maribel y conmovió a todos.

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente”, recordó cuando entró a buscar a su esposo al cuarto de juego donde se encontraba.

Ime no podía creer lo que sucedía, los paramédicos al llegar le informaron que Julián “ya tenía unas horas de que había fallecido”. Quedó en shock, pero lo único que le dio un poco de tranquilidad en ese momento fue ver los gestos de Julián no presentaban ningún signo de sufrimiento.

“Lo único que me da paz es que cuando lo encontré estaba en posición de dormido, no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz, y quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”, dijo la famosa de 26 años.

Junto a Maribel Guardia se han dado fuerza para superar la ausencia de Julián y para ayudar al pequeño a entender lo que está sucediendo.

“No planeo dejar a mi suegra sola”,

En unas nuevas declaraciones Imelda dejó claro que no se separará de su suegra y se quedará viviendo en Ciudad de México.

“Ella apoya incondicionalmente a mi hijo y eso me hace muy feliz. Yo también estoy para ella. De hecho, me voy a quedar aquí, la voy a apoyar en todo lo que pueda. Lo que menos necesita es estar ahorita sola”, dijo, reseñó Las Estrellas TV.

La viuda de Julián dijo que seguirá con sus proyectos. “Toda mi vida está aquí. Mi trabajo está aquí, soy cantante, actriz. No planeo dejar la ciudad y, sobre todo, no planeo dejar a mi suegra en estos momentos difíciles que está pasando. Voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en todo lo que necesite”.

La buena relación quedó confirmada al Imelda expresarse con palabras de amor y orgullo a su suegra. “La verdad es que la considero una segunda madre. Nos hemos apoyado mutuamente en esto y tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios”.

“Espero que nunca cambie esto y sé que nunca va a cambiar”.