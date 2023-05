Maribel Guardia celebra el día de las madres: así fue como su hijo “agradeció” tenerla como mamá

Ha pasado un mes desde que Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia, perdió la vida a causa de un infarto. La actriz estuvo ausente apenas un par de días tras lo ocurrido pues para evitar habladurías y con el fin de que se respetara la memoria de su hijo hizo frente a la prensa sobre lo ocurrido.

“Era mi amor, el niño de mis ojos. Ha sido muy duro perderlo pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Lo entrego en sus manos. Tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue”, dijo.

Con el paso de los días, Maribel ha publicado emotivos recuerdos al lado de Julián y ha compartido cómo ha encontrado paz en su nieto, el pequeño José Julián.

Ahora, con motivo del Día de las Madres, la actriz publicó un video en el que se escucha a Julián hablar de ella como mamá y la admiración que siempre le tuvo.

“#felizdiadelamadre Yo recordando las palabras de mi amado @julian_f.f . Dios bendiga a todas las mamacitas”, escribió Maribel en la descripción del video.

“Ella me creaba mundos en los cuales yo habitaba, entonces mi infancia fue como un cuento de hadas. Algo que tenía muy bonito es que cada momento que tenía libre me lo dedicaba plenamente, porque cuando me veía realmente me dedicada el tiempo, el amor, la atención a corregirme a jugar conmigo y esas son cosas que realmente se agradecen. Para ser artista todo el tiempo que tenía libre lo pasaba conmigo. Yo de mi mamá quisiera tener más cosas, ella es toda felicidad, es una persona totalmente empática, con pasión, amor por todas las personas, sus semejanzas gente que se encuentra en la calle, es una mujer sumamente trabajadora, toda la vida se ha partido el lomo trabajando desde chiquita”, se escucha a Julián en una entrevista.

Maribel mantiene viva la memoria de su hijo

A través de una fotografía editada en la que aparece Julián como un ángel y un emotivo mensaje, la actriz conmemoró el primer mes de fallecido de este y confesó que le ha costado asimilar su ausencia. Aunque confesó que “a veces llora”, se mantiene fuerte gracias al trabajo y el amor que la rodea.

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”

El 2 de mayo envió un mensaje con motivo de su cumpleaños.

“Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables.Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música.Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos.Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mi, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida”