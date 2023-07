El nieto de Maribel Guardia hace su primera aparición en una gala tras la muerte de Julián Figueroa

Este domingo se cumplen tres meses del fallecimiento del cantante Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia, y tanto ella como su nuera Imelda Tuñón-Garza se apoyan para sobrellevar el dolor que les dejó la pronta partida del joven de 27 años. Ellas están enfocadas en el pequeño José Julián, de 6 años, y en sus carreras.

El niño está consciente de que su padre ya no está en este plano, pero está haciendo con normalidad su vida. Por eso este miércoles 5 de julio acudió a la alfombra roja de Disney On Ice con su madre, quien aseveró que es la segunda vez que asisten al evento, pues la primera vez fue cuando el pequeño tenía tres años y su papá estuvo presente.

Imelda contó que Julián soñaba con llevar a Disneyland a su primogénito, sueño que la familia entera se lo cumplirá, pues en octubre irán al mítico parque junto a Maribel y su esposo Marco Chacón. Señaló que a Julián le encanta la película Frozen y él junto a su niño habían ido al estreno de “Encanto”.

José Julián fue entrevistado por la prensa rosa de México y les contó que ha ganado cuatro medallas en natación y que se las dedica a él mismo. Además, acotó que no desea cantar como su abuela Maribel y que su personaje favorito de Disney en la Hidra de Lerna, una figura mitológica de varias cabezas que aparece en la película de Hércules.

Así afrontan el duelo

Ella también manifestó durante la intervención de los medios de comunicación cómo han afrontado el duelo. Detalló que aún siente la presencia de Julián en su habitación y que las veces que lo ha soñado, está bien. También acotó que el reciente paseo de unos cuatro días que hizo la familia entera les ayudó muchísimo a unirse todavía más.

Durante las primeras semanas tras la muerte del joven cantante, tanto Tuñón como Guardia tuvieron dos citas con una tanatóloga que les brindó ayuda. Sin embargo, la viuda de Figueroa se abrió camino y siguió tomando terapias con su psiquiatra. El profesional la hizo una meditación de despedida para ayudarla a asimilar el fallecimiento.

“Me durmió, me hizo verlo en una playa. Estuvo un poco fuerte. Fue para dejarlo ir”. Sobre la relación que mantiene con su suegra contó: “Hemos tratado de estar más unidas que nunca dentro de lo que cabe. Lo estamos sobrellevando como podemos: si me siento mal yo, que ella me consuele; si se siente mal ella, yo la consuelo”, expresó la cantante.

En relación con la herencia que Joant Sebastian le había dejado a Julián, indicó que desconoce si ahora pasará a su niño como heredero universal, pero es Marco Chacón, pareja de Maribel, quien como abogado está a cargo de todos esos asuntos, ya que ella está enfocándose en el teatro musical y en que su niño lleve una vida lo más normal posible y feliz.