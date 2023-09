Maribel Guardia cada vez más sensual sin importar la edad

Una de las mujeres más radiantes del mundo del espectáculo es Maribel Guardia. A sus 64 años la actriz, cantante y animadora luce una figura esbelta y cada vez que puede lo deja ver a través de sus redes sociales. La costarricense mantiene un profundo dolor por la pérdida física de su hijo e intenta sanar un poco el corazón haciendo lo que más le gusta; trabajar.

La artista reventó la red social de la camarita con un traje rojo donde puso a volar la imaginación de sus seguidores. Llena de carisma y mucho sentimiento al interpretar sus temas, Maribel Guardia deja impactados a quienes admiran su trabajo por seguir siendo una mujer con una figura muy cuidada.

Algunos internautas comentaron que es una mujer bella y muy valiente.

“Eres toda una reina valiente y hermosa, bendiciones bonita”, “Te admiro mucho eres una mujer muy fuerte referente para todas, eres preciosa”.

“Ese traje se volvió mi favorito desde abril del año pasado. Te ves tan bonitaaa! Lindo día reina hermosa”.

“Deslumbrante hermosísima!! Te queda hermoso ese color”, agregaron.

Pero la famosa no se preocupa por cuál atuendo vestir si todos los que usa le quedan a la medida, tal fue el caso de un vestido con tiras color negro que hacía ver bastante piel y que a pesar de haber dicho que para salir no lo usaría, no le quedaría nada mal levantar unas cuantas miradas.

“Ay este modelito tan atrevido me lo puse para la foto, pero las chicas lo usan ahora para ir a bailar jajajaja total me di el gusto de ponérmelo”, expresó Guardia.

Sin embargo, sus fans siguieron escribiendo: “Tú no has entendido que te puedes poner lo que quieras porque estás hermosa”,

“Maravilloso, me encanta como se te ve y mejor que a muchas jovencitas todas operadas”, “Un monumento de mujer guapísima hermosísima tremenda diosa espectacular y muy atractiva”, son algunos de los mensajes en Internet.