“Es regañona”, nuera de Maribel Guardia confesó que la actriz la regañó por esta razón y así reaccionó ella

Maribel Guardia y su nuera Ime Garza han demostrado que tienen una de las mejores relaciones, y se tratan como madre e hija.

Desde que murió Julián Figueroa esto parece que las ha unido más, pues la actriz se ha refugiado en la joven y su nieto José Julián.

Sin embargo, en los últimos meses han cuestionado en redes su relación, luego que aseguraran que la joven tenía conductas inapropiadas con el esposo de la actriz y luego que su madre hiciera comentarios muy crueles contra la actriz.

A pesar de todo esto, la famosa ha dejado claro que su relación con su nuera no ha cambiado en nada y de hecho la noche de este jueves fue a apoyarla en el estreno de su obra.

Maribel Guardia confesó que regañó a su nuera y revela la razón: así reaccionó ella

Imelda Garza estrenó la obra La Navidad de Job y su suegra Maribel Guardia estuvo ahí para apoyarla, especialmente porque la joven estaba enferma y se sentía muy mal.

Antes de estrenarse la obra Maribel dedicó unas hermosas palabras a la joven y aseguró que la quería mucho, pero luego Imelda la interrumpió para decir que la había regañado y la había hecho sentir mal.

“Es un poco regañona, hace rato me regañó porque no comí, me mandó un mensaje y a parte estaba llorando y de repente me manda ese mensaje y llore más”, confesó la joven.

A lo que Maribel explicó “es una niña, la estoy regañe y regañe como con Julián, pero es que no come es que me dice ‘ay es que me tomé unos antibióticos pero no comí’, y yo como que no comiste , ¿desayunaste?, ‘no tía’, le digo ¿qué?, es que tengo que estar regañe y regañe, estos niños no aprenden”.

Además, Imelda aseguró que llegó mal al lugar de la obra y estaba llorando pues se sentía muy mareada. “No bueno, pero es que todos me vieron yo estaba llore y llore, me sentía mareada no me podía sostener, yo estaba temblando”.

Sin duda es un regaño que cualquier madre haría a su hija, o alguien que se preocupe por otra persona, así que sin duda dejan ver que se llevan muy bien, se quieren y hay mucho respeto entre ellas.

Además, Maribel le dedicó unas hermosas palabras en redes. “Muy orgullosa de mi preciosa @imetunon ♥️ Hoy se estrenó un maravilloso musical donde ella y muchos jóvenes talentos , te hacen pasar una increíble noche , la obra se llama @lanavidaddejob en el teatro #contigoamerica 🎭 Vengan a verla y apoyen esta linda puesta en escena ♥️”.