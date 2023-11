“Suelta a mi nieto”, consuegra de Maribel Guardia la ataca y dice que está “obsesionada”: “él no es su hijo”

Aunque Maribel Guardia tiene la mejor relación con su nuera Ime Garza Tuñón y se ha apoyado mucho en ella y su nieto tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, la relación con su consuegra no es la mejor.

Y es que parece que la madre de Ime, Imeldita Tuñón, no está de acuerdo con la cercanía de la actriz con su nieto y asegura que está “obsesionada” con él.

A través de las redes se han viralizado unos supuestos mensajes que la madre de Ime habría dejado en Facebook, en un video en el que aparece Maribel con su nieto donde están vestidos y caracterizados por el día de los muertos y Halloween.

Consuegra de Maribel Guardia la ataca y le pide que deje su obsesión con su nieto

Para nadie es un secreto que Maribel Guardia se ha refugiado tanto en su nuera Ime Garza como en su nieto tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, y a través de redes ha compartido los lindos momentos que pasan juntos.

La actriz ha ido de viaje, paseo, ha estado con su nieto en pijamadas, actos del colegio, y asegura que ve mucho de su hijo en él, algo normal que parece que a la madre de su nuera no le ha gustado.

Maribel Guardia La consuegra de la famosa actriz la atacó y dejó unos crueles mensajes en redes (@chamonic3/Instagram)

Y es que, a través de Facebook, la madre de Ime Garza habría dejado unos crueles comentarios sobre Maribel que ha indignado a todos en redes.

“Suéltale la mano, que miedo (…) Qué guapo mi nieto José Julián... pero que se vaya sola la comadre a el más allá o donde le de su gana a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva. No necesito ver esto (…) con calma, José Julián no es Julián, está muy obsesionada con Julián, que le suelte la mano a mi nieto, que se vaya sola a alcanzar a su hijo... lo peor es que ella ve a su hijo en mi nieto... se lo voy a decir la próxima semana en persona. Ya me conocen soy de 1 tiempo no de 2″, fueron parte de los crueles mensajes que la consuegra de la actriz habría dejado en redes.

Tsss así comenta a maribel guardia adivinen quién hermanas !!!! pic.twitter.com/RytyhGA8dn — la oreja (@LaOreja_TV) November 1, 2023

Ante esto, miles han salido a defender a Maribel Guardia. “Tacto, sentido común y empatía son 3 cosas que no tiene”, “Como no va ver a su hijo en su nieto 🙄 osea es lo que le dejo es una parte de el. Que mujer tan fría”, “A no! Con una mama que perdio un hijo no 😡😡😡😡!!!!!!”, “Todo lo que está pasando Marivel es un proceso, ojalá Imelda mama nunca sepa lo que es perder a un hijo”, “Tantita madre la señora (mamá Imelda) agradecida debe de estar q su hija no pudo tener mejor suegra”, y “que comentarios tan desagradables, al rato va salir esta señora que era un perfil falso 😒”, fueron algunas de las reacciones en redes.