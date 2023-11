El gesto de Maribel Guardia con su nuera en foto con su esposo por el que dicen que “marcó territorio”

Maribel Guardia no ha vivido meses fáciles desde la muerte de su hijo Julián Figueroa en abril de este año, pero como la guerrera que es, ha sabido cómo salir adelante.

La famosa se ha refugiado en su familia, su esposo Marco Chacón, su nuera Ime Garza, su nieto José Julián y demás familiares y así lo ha dejado ver a través de las redes.

Sin embargo, ha estado envuelta en diferentes polémicas por su nuera, con quien hasta hace poco dejaba ver que tenía la mejor relación, incluso se tratan como madre e hija.

Y es que hace unas semanas la madre de Ime atacó a la actriz y aseguró que estaba “obsesionada” con su nieto, además de dejarle crueles comentarios en Facebook, y hasta quiso arruinar su relación con su esposo.

Además, su nuera fue criticada también por posar con el esposo de Maribel en Disney de forma “inapropiada”, de espaldas hacia él, mientras que Maribel estaba agachada posando con su nieto.

Maribel Guardia posa con su esposo y su nuera, pero le da la espalda a ella

Luego de la polémica con la madre de Ime, Maribel no había aparecido de nuevo con su nuera hasta hace un día, cuando compartió una foto familiar.

La actriz compartió a través de su cuenta en Twitter una foto con su familia en el Día de Acción de Gracias, pero esta vez sorprendió porque dejó a su nuera lejos de la foto y hasta le dio la espalda.

En la imagen la mexicana está abrazando a su esposo, con el cuerpo hacia él y dándole la espalda a un chico que está detrás de ella, y al lado de él está Ime, quien quedó muy lejos de Maribel, y a quien parece que ella le estuviera dando la espalda.

Muchos aseguran que esta pose de Maribel dice mucho de cómo se están llevando actualmente, y que aprendió la lección de posar junto a su esposo, para que su nuera no esté tan cerca.

“Hasta que aprendió que es ella la que tiene que estar al lado de él y no la nuera”, “wow viendo esta foto el lenguaje coporal de Maribel dice mucho jaja”, “ahora sí marcó territorio la Maribel, así debe ser, aprendió la lección”, “jaja me encanta la foto y la actitud de Maribel con el esposo y la nuera”, “ella cuidando lo que es suyo, así debe ser mi Mari, no te dejes de esa niña”, y “bellísima Maribel, nada que envidiar a nadie, cuida tu relación”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Desde que se han desatado estas polémicas, la actriz no había posado más con Ime Garza, y muchos sospechan que su relación ya no es tan amorosa como antes, pero hasta los momentos ambas se han expresado bien de la otra en diferentes entrevistas.