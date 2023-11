¿Y la nuera? Maribel Guardia presume su hermoso árbol navideño con su familia, pero deja a Ime por fuera

Maribel Guardia ha vivido el año más difícil de su vida tras la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, quien falleció en abril de este año.

Desde que su hijo falleció la famosa se ha vuelto más unida que nunca con su nuera, Imelda, con quien tiene una relación como de madre e hija, y además, se ha refugiado en su nieto, José Julián, quien le ha dado las fuerzas y ánimos en estos momentos.

Son muchos los momentos que Maribel e Ime Garza han compartido en redes, como ir de paseo, viajes, y hasta trabajar juntas, apoyándose siempre y mostrándose su amor.

Sin embargo, en los últimos días la relación se ha vuelto un poco tensa, luego que la madre de la joven hiciera crueles comentarios hacia Maribel y hasta dijera que estaba “obsesionada” con su nieto.

Ime salió a defender a la actriz, pero aseguró que no podía responsabilizarse por lo que escribiera su madre, y desde ese momento no se les ha visto más juntas en redes al menos.

Maribel Guardia presume su hermoso árbol de Navidad con su nieto, pero su nuera no aparece

Maribel Guardia compartió a través de sus redes una serie de fotos en las que presumía de su extravagante y elegante árbol de Navidad que tenía algunas pelotas de fútbol en honor a su hijo y nieto.

En las imágenes aparece con su nieto José Julián y su madre, todos combinados con pijamas navideñas de cuadros rojos y negros.

“Quiero compartir con ustedes el #arbolitodenavidad🎄 Yo quisiera adornarlo con Fortaleza, esperanza, Fe, amor eterno, coraje y bendiciones para ustedes y para nosotros, yo espero que el espíritu de la navidad entre por mi puerta trayendo un poquito de alegría a mi dolor”, escribió la famosa.

Sin embargo, a muchos de sus seguidores les pareció muy raro que en las fotos no apareciera su nuera Ime, quien hasta hace poco salía en sus fotos y vivía estos momentos especiales con ella y José Julián.

Maribel Guardia La actriz presumió su árbol navideño con su nieto, pero su nuera no aparece en las fotos (@maribelguardia/Instagram)

“Y la nuera donde estará? Que raro”, “será que ya está peleada con la Ime porque no aparece”, “me parece muy raro que Ime no esté en las fotos navideñas”, “creo que Maribel aprendió la lección de cuidarse de la nuera”, “hasta aparece la mamá, pero la nuera nada, me parece muy raro”, y “será que se pelearon, porque tiene tiempo que no pone fotos con la Ime”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta ahora, ni Maribel ni Ime han publicado fotos juntas, pero hace unos días Ime aseguró que todo estaba bien con la actriz y que se tenían un gran cariño y respeto.