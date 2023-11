Nuera de Maribel Guardia rompió el silencio sobre críticas de su madre a la actriz: ¿de qué lado está?

Hace unos días la consuegra de Maribel Guardia, Imeldita Tuñón, madre de Ime Garza, hizo unas fuertes críticas hacia la actriz que desataron indignación en redes.

A través de Facebook, la madre de Ime Garza aseguró que Maribel estaba “obsesionada” con su nieto José Julián, y le pidió que le “soltara la mano” al pequeño, pues no era su hijo.

“Suéltale la mano, que miedo (…) Qué guapo mi nieto José Julián... pero que se vaya sola la comadre a el más allá o donde le de su gana a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva. José Julián no es Julián, está muy obsesionada con Julián, que le suelte la mano a mi nieto, que se vaya sola a alcanzar a su hijo... lo peor es que ella ve a su hijo en mi nieto″, fueron parte de los crueles mensajes que la consuegra de la actriz habría dejado en redes.

Maribel Guardia La consuegra de la famosa actriz la atacó y dejó unos crueles mensajes en redes (@chamonic3/Instagram)

Hasta ahora, Maribel Guardia no se ha pronunciado al respecto, pero su nuera sí lo hizo y dejó ver de qué lado está.

Nuera de Maribel Guardia reaccionó a comentarios de su madre contra la actriz y dejó ver de qué lado está

Ime Garza-Tuñón, la esposa de Julián Figueroa ha demostrado tener la mejor relación con su suegra, Maribel Guardia, y se ha unido mucho más desde la muerte de su esposo.

A través de las redes suegra y nuera muestran que se llevan como madre e hija, y se apoyan en estos duros momentos, por lo que la joven se pronunció por el mensaje de su madre.

La influencer Chamonic explicó a través de un podcast que Ime Garza respondió a lo ocurrido a través de un TikTok donde la atacaron y dejó clara su posición ante lo ocurrido.

La joven aseguró que no puede controlar lo que dice su mamá, pero si se molestó con ella, y hasta le reclamó, dejando claro que está de lado de Maribel y la apoya al 100% por encima de su madre.

“Dijo que ella no tiene buena relación, ni relación con su mamá desde hace tiempo y no puede controlar lo que dice”, dijo Chamonic sobre lo que eIme Garza.

Además, la periodista Addis Tuñón, quien es tía de Ime, aseguró en el programa De primera mano que la joven le dijo que su madre tiene problemas de alcohol y es violenta, por lo que no vive con ella.

“Imelda me dice que muy lamentablemente, su mami tiene actitudes que corresponden a alguien que necesita ayuda y no entiende lo que está sucediendo. Que su abuela materna se fue a vivir a otra ciudad, precisamente, huyendo del peligro que implica estar cerca de su hija. No sabía que Imelda madre no quería a Maribel”, dijo la periodista y tía de Ime.

Además, fue la propia Imeldita, consuegra de Maribel, la que inventó los rumores sobre una posible separación de la actriz con su esposo Marco Chacón, con el plan de “quitarle todo”.