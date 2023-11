¿Le quiere quitar todo? La consuegra de Maribel Guardia tendría este ‘malévolo’ plan

El pasado jueves 2 de noviembre la periodista de espectáculos, Addis Tuñón, dio a conocer a través del programa ‘De Primera Mano’ que Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón se estarían separando tras poco más de 10 años juntos.

Supuestamente, la pareja estaría enfrentando una crisis que los pondría al borde del divorcio, esto en conjunto con una fuerte especulación de infidelidad e incluso poniendo como manzana de la discordia a la nuera de Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón.

Tras darse a conocer esta noticia, la actriz de ‘Lagunilla mi Barrio’ compartió una fotografía en sus redes sociales que, acabarían con el rumor que puso en tela de juicio su matrimonio con Marco Chacón y celebrando su amor, comentó: “Aquí seguimos amándonos desde hace 25 años”.

Maribel Guardia y Marco Chacón Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

Entre la ola de comentarios que apoyaban a Maribel Guardia, se encontró el de Addis Tuñón quien, ese mismo día, dejó un comentario en la publicación de la actriz de 64 años diciendo: “El lunes diré la verdad, no es bonita, pero es la verdad y ya la descubrimos”.

Ante estas declaraciones, el pasado lunes, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a la periodista sobre la información difundida, a lo que ella, se limitó a aclarar la situación que estaba viviendo Maribel Guardia y la crisis que actualmente habría en su hogar.

Addis Tuñón habla sobre la crisis matrimonial de Maribel Guardia y Marco Chacón

La polémica no terminó ahí, y es que, días atrás, en el marco del Día de Muertos, la consuegra de Maribel Guardia, Imelda Tuñón Jáuregui, arremetió contra ella dejándole un comentario hiriente sobre la muerte de Julián Figueroa.

“Suéltale la mano a mi gordo, vete tú sola bella. No necesito ver esto. Que se vaya sola a alcanzar a su hijo… José Julián no es Julián… Está muy obsesionada con Julián, mi yerno… Lo peor es que ella ve a su hijo en mi nieto”.

Maribel Guardia La consuegra de la famosa actriz la atacó y dejó unos crueles mensajes en redes (@chamonic3/Instagram)

Tras esta serie de mensajes, Addis Tuñón reveló que Imelda Tuñón Jáuregui, mamá de la nuera de Maribel Guardia, se había comunicado con ella de forma insistente para que viera una serie de mensajes donde supuestamente revelaba que Maribel Guardia y Marco Chacón estaban a punto de divorciarse:

“Me dice que con autorización de Maribel y de Imelda que dé a conocer que hay una separación entre Maribel y Marco, que ella autoriza que un medio dé a conocer esto y sacar a Marco Chacón de la casa…”. Addis Tuñón, al recibir tantas llamadas, finalmente responde y contesta a una familiar y le relata la serie de sucesos que estaban viviendo tras la supuesta crisis matrimonial de Maribel Guardia y Marco Chacón.

Posteriormente, al día siguiente, la periodista se comunica con su familiar, quien habría revelado la información anterior y este le responde que no se trataba de esa persona:

“Al día siguiente me comunico con esta pariente que me habló y me dice, Addis yo nunca hablé contigo, le dije que era su voz, nunca hable contigo y me platico entonces que la mamá de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, tiene muchos problemas con la familia, de violencia que van en contra de los intereses y cariños de su propia hija”.

¿Qué está pasando entre Imelda Tuñón Jáuregui y Maribel Guardia?

Addis Tuñón contó que al conocer la verdad de la situación, se comunicó inmediatamente con Maribel Guardia y su esposo, a quienes definió como unas hermosas personas, y que habían sido ellos los que estaban más preocupados por Imelda Garza Tuñón la viuda de Julián Figueroa, pues su propia madre estaba generando una situación de conflicto.

Después contó una situación que se había suscitado con su prima, la mamá de la nuera de Maribel Guardia, revelando los problemas que podrían estar enfrentando:

“(Hace unos meses) mi prima me hace la invitación al velorio de Julián Figueroa, pero no acepte en ir. Un mes después, mi prima me invitó a una reunión en Xochimilco. Al día siguiente yo tenía un desayuno con Imelda mamá, su abuelita de Imelda y con el pequeño Julián; me dice Imelda mamá que se cancela al siguiente día el desayuno porque se cayó su mamá. Yo me entero por un familiar que no es Imelda, ni Maribel, ni Marco, que la mamá de la mamá de Imelda fue golpeada en casa de Maribel al punto de terminar casi hospitalizada por su propia hija”.

Maribel Guardia junto a su nuera y su consuegra Facebook: Imeldita Tuñón (Facebook: Imeldita Tuñón)

Ante lo sucedido, Addis Tuñón se comunicó con la nuera de Maribel Guardia, quien habría autorizado que hablara sobre los problemas que tiene su madre: “Hablo con Imelda Garza y me autoriza que diga que lamentablemente su mami tiene actitudes que corresponden a que necesita ayuda, que su abuela se fue a vivir a otra ciudad huyendo del peligro que implica estar con su hija. Imelda, a pesar de todo, está protegida por Maribel y Marco Chacón”.

Posteriormente, Gustavo Adolfo Infante, termina comentando que la consuegra de Maribel Guardia estaba enfrentando un problema de alcoholismo y que incluso odiaba a la actriz, Marco y Julián, además de que planeaba separarla de su esposo para ‘despojarla’ de su casa.