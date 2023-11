¿Le respondió a su consuegra? Maribel Guardia habló de su nieto y lo compara con su hijo tras ataques

Maribel Guardia vive un momento difícil en su vida y es que desde que falleció su único hijo Julián Figueroa la famosa ha vivido un dolor inexplicable y un vacío que nada lo llena.

Sin embargo, la famosa se ha refugiado en su familia, especialmente en su nieto José Julián y su nuera, Ime Garza.

Pero, parece que la madre de su nuera no está muy feliz con la relación que la actriz tiene con su nieto y se quejó a través de las redes, dejando comentarios crueles e hirientes .

Imeldita Tuñón, la madre de Ime Garza aseguró a través de unos comentarios en Facebook que Maribel estaba obsesionada con su nieto y ve en él a su hijo.

Maribel Guardia La consuegra de la famosa actriz la atacó y dejó unos crueles mensajes en redes (@chamonic3/Instagram)

“Suéltale la mano, que miedo (…) Qué guapo mi nieto José Julián... pero que se vaya sola la comadre a el más allá o donde le de su gana a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva. No necesito ver esto (…) con calma, José Julián no es Julián, está muy obsesionada con Julián, que le suelte la mano a mi nieto, que se vaya sola a alcanzar a su hijo... lo peor es que ella ve a su hijo en mi nieto... se lo voy a decir la próxima semana en persona. Ya me conocen soy de 1 tiempo no de 2″, fueron parte de los crueles mensajes que la consuegra de la actriz habría dejado en redes.

Maribel Guardia habla de su relación con su nieto y lo compara con su hijo José Julián

En medio de este escándalo, Maribel Guardia ofreció una entrevista, y aunque no se refirió a estos mensajes de su consuegra, si habló sobre su nieto y como vivieron el Día de Muertos.

“Me encanta la personalidad de mi nieto, tiene muchas cosas de mi hijo, porque sin duda las tiene, pero también es él, una persona diferente y ha enfrentado con tanta madurez lo de su papá que es una inspiración para mi, porque él sabe que su papá no está”, dijo la actriz en una entrevista en La Mesa Caliente.

Aunque la famosa no habló directamente de su consuegra y el escándalo, muchos aseguran que fue su manera de responderle y dejar claro que su nieto tiene mucho de su padre, ya que Imeldita aseguró que su nieto no era Julián.

Además, Maribel aseguró que su nieto es una alegría para ella y este Día de Muertos, que es el primero dedicado a su hijo, lo hizo más llevadero.

“Él es una alegría, desde que empezó me decía cuando vas a arreglar la casa, monta el altar, fue un vacilón porque el día que montamos el altar el se llevó un pedazo de pan y se lo llevó comiendo”, contó la actriz.

También destacó que le pone muchos videos de su hijo Julián, para que lo recuerde siempre.