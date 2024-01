Nuera de Maribel Guardia reveló que soñó con Julián Figueroa y le ‘explicó’ el motivo de su partida ¿Qué dijo?

Hace unos días, Maribel Guardia se despedía del 2023 de la forma más triste, comentando en sus redes sociales “Gracias a Dios se va a acabar este #2023, se llevó al amor de mi vida, la mitad de mi corazón y un pedazo de mi alma”, a este mensaje le sumó una fotografía junto a su hijo durante las fiestas decembrinas.

Posteriormente, la actriz compartió algunas fotografías del que es su primer viaje del año, en lo que parece ser un crucero que fue a República Dominicana, esto por las recientes fotografías que Guardia compartió en sus redes sociales, con el clima tropical de aquella región del Caribe.

Maribel Guardia rodeada de su failia Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

Sin embargo, la madre de Julián Figueroa no es la única que ha afrontado la dolorosa pérdida del cantante, también Imelda Garza-Tuñón, quien quedara viuda desde aquel trágico 9 de abril, cuando fue encontrado sin vida en su casa del Pedregal a causa de un infarto al miocardio.

Fue en una reciente entrevista que la viuda de Julián Figueroa, reveló que había hablado con su esposo durante uno de sus sueños y que el compositor le hizo una sorprendente confesión acerca de su muerte.

Imelda Garza-Tuñón revela que soñó con Julián Figueroa

Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos mexicano ‘Ventaneando’ que Imelda Garza-Tuñón reveló que en sus sueños se había parecido su esposo Julián Figueroa y que le había hecho una confesión sobre su fallecimiento: “un día antes de que cumpliera uno de sus meses luctuosos, hablamos de por qué se había ido y me explicó por qué se había ido”.

Contó que en su sueño, Julián Figueroa le había pedido que no se preocupara, pues, ellos siempre serán una familia y contó la razón por la que él había partido: “Me dijo que él ya estaba bien, que él ya había cumplido su misión, que yo no necesitaba estar preocupada por eso, que seguíamos siendo una familia, que estaba yo con José Julián y que él también estaba ahí, aunque no estuviera físicamente y eso me dio mucha tranquilidad”.

Julián Figueroa e Imelda Garza-Tuñòn Instagram: @imetunon (Instagram: @imetunon)

¿Cómo está el nieto de Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa?

Esta no es la única revelación que la nuera de Maribel Guardia hizo al medio de comunicación comandado por Paty Chapoy, también contó cómo ha vivido la pérdida de su padre, el pequeño José Julián, quien actualmente tiene seis años.

“Lo veo mucho mejor. Creo que ha tomado las cosas con mucha madurez para ser un niño de seis años. Al principio, sí estuvo un poco chiqueado, haciendo un poco como pataletas, pero hice todo lo posible por mantener su estructura diaria; por actuar lo más normal que se pudiera. Darle a entender que (su papá) ya no estaba, pero que yo estaba aquí y todo estaba bien”.