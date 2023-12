Pasó su Navidad más triste: Maribel Guardia compartió emotivo mensaje con motivo de las fiestas

El 9 de abril, Maribel Guardia vivió la pérdida más dolorosa de su vida, cuando se confirmó el sensible fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, a los 27 años, tras ser encontrado sin vida en su casa del Pedregal debido a un infarto al miocardio.

Su partida dejó un gran hueco en el corazón de la actriz de 64 años, quien confesó que se acercaría a la tanatología para poder afrontar la muerte de Julián Figueroa, quien además dejó a su familia, un pequeño de seis años y su esposa, Imelda Garza-Tuñón, originaria de Veracruz.

Mes con mes, Maribel Guardia ha honrado a su hijo de distintas formas desde su pérdida, a través de mensajes que muestran el gran amor que sentía por él, con un altar que honraba su memoria en Día de Muertos y finalmente, una agridulce Navidad, la primera que pasó sin el joven que tendría ya, 28 años.

Maribel Guardia junto a su hermana Vilma Chacón Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

Fue así que la actriz, dejó un emotivo mensaje junto a una fotografía en la que se le ve con su hijo, con un fondo alusivo a la temporada, todo esto a través de su cuenta de Instagram, misma que ya acumula miles de reacciones y comentarios de apoyo para Maribel Guardia.

Maribel Guardia pasa su primera Navidad sin su hijo Julián Figueroa

Como es costumbre, los famosos comparten sus postales navideñas a través de sus redes sociales, Maribel Guardia no fue la excepción, pero a diferencia de los demás, la actriz originaria de Costa Rica, conmovió a sus seguidores con un emotivo mensaje para su hijo Julián Figueroa.

Fue un largo texto el que dejó la actriz y ex ‘Aventurera’ que hablaba sobre los deseos que se le hacen a un mes tan mágico como este escribiendo: “[...] Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga abrazos apretados, carcajadas fuertes, regazo de quienes más quieres, manos tomadas todo el año, hombros que te sostengan en corazones donde vivir sin fecha de caducidad”.

Y terminó con un emotivo pedido, que bien puede hablar sobre la pérdida de su hijo, en la que mencionó: “¿Y qué quieres que te traiga el año venidero? Nada, no quiero que me traiga nada, lo único que quiero es que no se lleve… Que no se lleve lo que ya tengo [...] que no se lleve los sueños, ni los trocitos del corazón que lo forman cada persona que llevo”.

Maribel Guardia junto a su hijo Julián Figueroa Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

Maribel Guardia compartió el deseo de Navidad que pidió a su hijo

A días de celebrar la Navidad, Maribel Guardia se mostró muy triste revelando el complicado año que había vivido y adelantó como iba a celebrar esta fecha con una ausencia tan grande como la de su hijo Julián Figueroa, pasándola junto a su familia, su nuera y su nieto.

Además, comentó el deseo que pidió a su hijo para su nuera, siendo consciente de que ella tenía derecho a rehacer su vida: “Es el bebé de Imelda, lo amo con el alma, pero entiendo perfectamente que mi nuera está demasiado guapa, joven y tiene derecho a vivir su vida. Le pido a Dios que Julián desde el cielo le busque un buen hombre para que los cuide y proteja a los dos”.

