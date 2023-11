Advierten que hijo de Maribel Guardia se suicidio y le piden a la actriz dejarlo descansar en paz

A siete meses de la inesperada muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia sigue recordando a su hijo al relatar parte de lo que vivido desde que conoció que había muerto ha causa de un infarto.

La actriz que es elogiada por su belleza, talento y entereza a sus 65 años, ha decidido seguir adelante con su vida y no dejarse arrastrar por la depresión, pese a lo difícil que es levantarse cada día con la ausencia de Julián.

La muerte del joven actor de 27 años causó gran sorpresa y especulaciones en torno a los motivos que lo llevaron a perder la vida, pues si bien su familia aseguró que había sido por una taque al corazón mientras dormía, decidieron no hacer una autopsia y llevar el proceso del velorio y despedida desde lo más íntimo.

Las razones por las que aseguran que el hijo de Maribel Guardia se suicido

Las redes sociales pueden llegar a ser muy crueles con los famosos y a Maribel Guardia le ha tocado lidiar con ello. Y es que según algunos aseguran el también hijo de Joan Sebastian se habría quitado la vida y le piden a la actriz dejar descansar en paz a su hijo.

Según una de las últimas entrevistas de Maribel aseguró que tuvo un encuentro con su hijo tras su muerte y que ha sido ese especial momento el que la ha ayudado a sobrellevar su perdida.

Pese a que la artista ha sido abierta a contar su proceso, son muchos los que la han atacado por “no dejar descansar en paz” a su hijo y hasta han asegurado que se suicido mencionando las declaraciones de una ex amiga del también cantante, a quien presuntamente Julián acudió horas antes de morir.

“Se suicidó… ella dijo eso, pero no dejo que le practicarán autopsia, como tiene tanto poder ni la policía fue, pero la amiga de él al enterarse público un video llorando y culpándose por no haberle atendido el teléfono cuando él la necesitaba, después eliminó tal videos porque Maribel y la nuera salieron a decir otra cosa, videntes dijeron que él se suicidó ya que padecía depresión, creer o reventar, pero fue una muerte dudosa no natural, si no nadie se explica porque mucho hermetismo y contradicciones”, dijo una usuaria en Instagram.

Sin embargo, los crueles comentarios no pararon pues incluso la acusan de tener cargo de conciencia por no ayudarlo en vida.

“Si no lo ayudo en vida con la depresión.. bueno ahora menos que ya murió”, “Ya dejalo descansar”, “Le pesa la conciencia”, expresaron.