Maribel Guardia: Después de haber perdido a su hijo, ¿Cuál es su temor más grande?

Si alguien puede dar testimonio de vivir momentos extremamente duros es la actriz Maribel Guardia, a quien le tocó despedirse físicamente a su único hijo Julián Figueroa, quien falleció a la edad de 27 años, debido a una complicación cardíaca.

Con esta experiencia la también cantante ha sido muestra de ejemplo de resiliencia, fortaleza y estimulo de vida, sus palabras y visión ante las adversidades ha servido de bálsamo para otras personas que han atravesado situaciones similares, y es que la histriónica nacida en Costa Rica pero nacionalizada en México no ha dejado de fijar su posición ante los momentos adversos, recientemente fue abordada en el 80 aniversario de la Fundación de la Casa del Actor, dejando claro que no le teme a la muerte pero sí a padecer de alguna enfermedad.

“Yo a lo que le tengo miedo es a la enfermedad, ni siquiera a la muerte”, dijo convencida ante los medios de comunicación.

En compañía del actor Jorge Ortiz de Pinedo, la intérprete de “Besos Callejeros” dijo que

La intérprete de “Besos Callejeros” enfatizó que es triste acabar enfermo, a su juicio es una situación sumamente desgastante para quien la padece y para quienes le acompañen.

“A una enfermedad sí porque es triste acabar enfermo, no importa en qué etapa de tu vida. Si no tienes con qué respaldar una enfermedad ni de apoyo, porque no hay dinero que alcance cuando una enfermedad es larga y es dolorosa”, precisó.

Al ser cuestionada sobre si tenía miedo a envejecer, manifestó que en esta etapa de su vida no le importa su edad ni lo que diga la gente, que teme es no poder estar en los escenarios y hacer lo que más ama.

Maribel aprovechó para expresar su gratitud ante la vida por el tiempo que compartió junto a su primogénito, fruto de la relación con el fallecido cantante Joan Sebastian.

“Ahorita estoy triste, perdónenme, pero soy una mujer muy agradecida de haber tenido el hijo tan maravilloso que tuve, de haber tenido la bendición de tenerlo en mi vientre, de verlo dar sus primeros pasitos, de todo el amor que dio, sus abracitos, verlo estudiando psicología con notas excelentes, tenía una beca, verlo dando sus pasos en el escenario, como manejaba el caballo”, confesó la histriónica con cierta nostalgia en la mirada.