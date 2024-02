¿Le copió a Taylor Swift? Shakira anuncia nuevo álbum, pero dicen que ‘plagió’ este detalle

Han pasado casi dos años desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación luego de más de una década juntos y dos hijos en común, desencadenando una de las rupturas más polémicas del medio del espectáculo.

Esto se hizo más fuerte con la llegada de los temas musicales que lanzó la barranquillera, donde exponía su dolor y le lanzaba dardos a su ex, también a quien fuera la manzana de la discordia, Clara Chía Martí y hasta a los padres de él. Definiendo esta etapa como una catarsis.

Poco a poco, Shakira, fue exorcizando sus demonios y viviendo su duelo a través de sus canciones, comenzando con el tema ‘Te Felicito’, después ‘Monotonía’, para después, presentar la trilogía del desamor, con su sesión junto al productor argentino Bizarrap, su colaboración con Karol G en ‘TQG’.

Sin embargo, tras hacer una pausa en la música durante unos años siendo ‘El Dorado’ su último álbum lanzado, la colombiana sorprendió a todos con el estreno de su nuevo material titulado ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que saldrá a la luz el próximo 22 de marzo.

Shakira anuncia su nuevo albúm Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

“Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

¿Shakira le copió a Taylor Swift?

Shakira hizo el anuncio de su nuevo álbum a primera hora del 15 de febrero, cuyo arte muestra a la cantante convirtiendo sus lágrimas en diamantes, lo que desató una serie de especulaciones sobre si estaría copiando a Taylor Swift abriendo un largo debate en redes sociales.

La cantante presentó el arte de su álbum mostrando cuatro diferentes portadas de su nuevo álbum, donde cada uno representa diferentes piedras preciosas como la esmeralda, el zafiro, el rubí y el diamante.

Shakira / Taylor Swift Instagram: @shakira / YouTube: Taylor Swift (Instagram: @shakira / YouTube: Taylor Swift)

Sin embargo, el arte producido por su entrañable amigo Jaume De Laiguana dio mucho de qué hablar en redes sociales, desatando comparaciones entre ella y Taylor Swift.

La imagen por la que compararon a Shakira con Taylor Swift

Tras mostrarse el arte del nuevo álbum de Shakira, los fans no tardaron mucho en reaccionar comentando “Shakira está en una bañera con diamantes. OMG tipo Taylor Swift!”, a lo que otro usuario en redes sociales comentó “Y qué ni empiecen los fans de Taylor que ella ha hecho cosas que Shakira ya ha hecho primero”.

Esto luego de que ambas aparecieran posando en una bañera, siendo la primera que lo hizo, Taylor Swift en su video ‘Look What You Made Me Do’ de su álbum ‘Reputation’ una era que la estadounidense lanzó cuando fue duramente agredida en redes sociales.