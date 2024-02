¿Se le declaró a Alejandro Sanz? La nueva canción de Shakira sería una ‘candente’ propuesta

Han pasado casi dos años desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación, que no se salvó de la polémica luego de que se diera a conocer que el famoso futbolista había engañado a la madre de sus hijos con Clara Chía Martí, una joven estudiante de Relaciones Públicas que trabajaba en su empresa Kosmos.

Su ruptura con el español le sirvió para dar a sus fanáticos la ‘trilogía del desamor’ que constaba de canciones que hablaban más de su relación con Gerard Piqué y unas cuantas tiraderas no solo para su ex, también para Clara Chía y los padres del futbolista.

Pero tras ir acumulando éxitos, la barranquillera se ha mantenido en silencio, siendo su última canción lanzada ‘El Jefe’ junto al grupo ‘Fuerza Regida’ en la que plasmó la historia de Lili Melgar, quien trabajó como niñera para Shakira.

Shakira / Ozuna Youtube Shakira: Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video) (Youtube Shakira: Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video))

Desde entonces, solo hemos podido verla haciendo algunas apariciones en distintos eventos y salidas con amigos, esperando el momento en el que, finalmente, adelante algo más de su nuevo éxito. Pero los pedidos han sido escuchados y en la red ya circula la que podría ser la letra de su nueva canción.

También te podría interesar: Shakira presumió al hombre que aseguran es su nueva pareja

Filtran la letra de la nueva canción de Shakira

En la red ya ha circulado el que puede ser un adelanto de la nueva canción de Shakira luego de unos meses de estar ausente de la música, y es que, como sabemos, la barranquillera no solo estaría preparando un nuevo álbum, también una gira mundial que comenzaría este año.

Para aquellos que están ansiosos por conocer el próximo paso de la cantante, las redes sociales han filtrado la supuesta letra de la que sería la nueva canción de Shakira e incluso ya hay quienes dicen que puede ser que tenga dedicatoria, pues, trataría nada más y nada menos sobre una persona que estaría luchando por quien sería el amor de su vida.

También te podría interesar: ¿Le pidió perdón? Shakira estaría reconciliándose con su exsuegra por una poderosa razón

Shakira Getty Images: Gladys Vega (Gladys Vega/Getty Images)

¿Qué dice la letra de la nueva canción de Shakira?

Tras darse a conocer la letra de la supuesta nueva canción de Shakira, los fans comenzaron a especular que se trata de una vivencia personal y que, incluso, la colombiana estaría dedicándosela a un nuevo amor, de que se especula podría ser para Hamilton y hasta Alejandro Sanz.

“Otra vez me dieron ganas y te llamé. Andaba sola y te busqué. Para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando. Demasiado contigo. Dime si estamos jugando, o en plan de amigos. Es que me está fascinando. Mejor no sigo”.

La canción fue quitada rápidamente de redes sociales, pero, de ser ciertas las teorías, este sería el tema que marque su regreso luego de una pausa de algunos meses desde 2023, pero aún se desconoce la persona a la que estaría dedicada, pues ha sido relacionada con cientos de famosos como Alejandro Sanz, Lewis Hamilton, Tom Cruise, Rafael Arcaute y Jimmy Butler (entre otros).