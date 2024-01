¿Van contra Shakira? Esto harían los españoles para no ‘incomodar’ a Piqué

A más de un año de haber anunciado su separación, Shakira y Piqué siguen acaparando los titulares, y aunque se dice que la pareja había puesto fin a sus rencillas por sus hijos; sin embargo, parece que la eterna pelea continua.

El 2023 fue el año de la catarsis de Shakira, siendo unos meses donde ‘exorcizó’ los demonios de su separación a través de la música, su eterna compañera de la que se había ausentado un tiempo, enfocando su energía en su familia.

Pero pronto, el talento de la barranquillera salió a relucir en distintos temas que fueron tajantes dardos contra Gerard Piqué, sus padres, Joan y Montserrat, y su actual novia, Clara Chía Martí.

Shakira en 'El Jefe' Youtube: Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video) (Youtube: Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video))

Todo a través de su tema junto a Ozuna, ‘Monotonía’, su sesión junto a Bizarrap que el pasado 11 de enero, cumplió un año de su estreno, ‘Copa Vacía’ con Manuel Turizo, y su explosiva colaboración con Karol G en ‘TQG’, sumando su carta de amor a sus hijos Sasha y Milan en ‘Acróstico’ y una polémica declaración en ‘El Jefe’ de Fuerza Regida.

El pedido de Piqué a los antros en octubre del año pasado

Tal parece que estas canciones han logrado incomodar a Piqué, quien en octubre pasado ocupó los titulares luego de que se difundiera un rumor en el que se dijo que el exfutbolista habría solicitado que omitieran las canciones de Shakira, esto al menos hasta que él y Clara Chía salieran del lugar.

“Él no quiere echarse fotos con nadie. A Piqué le he dicho: ‘Oye, una foto porfa’ y me ha mirado con una cara asquerosa. Fatal. Todos los demás de la Kings League echándose fotos con la gente y tal súper simpáticos. Nadie se podía acercar a Clara Chía y a Piqué. Era como máxima seguridad. Todos los porteros de la discoteca pendientes de él”, mencionó uno de los asistentes del lugar en ese entonces.

Clara Chía y Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

Antros españoles ‘eliminan partes’ de las canciones de Shakira para no incomodar a Piqué

Y tal parece que su pedido ha sido escuchado, y es que fue Javier Ceriani de ‘Chisme No Like’, quien habría asegurado que los antros españoles estarían ‘emprendiendo acciones’ a favor de Gerard Piqué omitiendo su nombre en las canciones de Shakira.

El periodista habría notado, en su viaje a España, que los antros habían hecho algunos cambios para que el exfutbolista no se sintiera incómodo y que tampoco fuera blanco de burlas como en anteriores ocasiones.