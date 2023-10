¡Otra contra Piqué! Shakira y Carlos Vives cambiaron la letra de ‘La Bicicleta’ ¿Qué dijeron?

Shakira se viralizó, luego de que grabaran el momento justo en el que la barranquillera sube al escenario del Kaseya Center en Miami, el pasado 28 de octubre, para sorprender a su entrañable amigo, Carlos Vives, durante uno de sus conciertos de la gira ‘El Tour de los 30′, en el que dieron una nueva estocada Gerard Piqué.

En el video se puede ver como miembros del staff graban el momento justo en el que Shakira camina detrás del escenario hasta sube y comienza a cantar junto a su gran amigo, Carlos Vives, sin percatarse de su presencia, voltea y se encuentra a la barranquillera, a lo que él responde verdaderamente emocionado mientras ambos se funden en un abrazo.

Shakira y Carlos Vives Youtube Carlos Vives: Carlos Vives, Shakira - La Bicicleta

Momentos previos, la colombiana también se mostró un tanto nerviosa por la sorpresa que estaba a punto de dar a su gran amigo, quien, de hecho, fue uno de los que se mantuvo firme apoyándola, luego de vivir uno de los momentos más complicados de su vida, de los que ella misma mencionó, aún sigue ‘exorcizando demonios’.

Shakira aseguró que nunca había sorprendido a nadie de esa manera, y pese a que pidió el silencio del público, todos reaccionaron ovacionando a la cantante, quien ya se dejaba ver desde las pantallas del recinto.

“No he ensayado, no he hecho nada, he estado trabajando toda la tarde, me he vestido y me he venido para el Kaseya Center”.

Shakira y Carlos Vives cambian la letra de ‘La Bicicleta’

Con una evidente cara de shock, Carlos Vives se mostró sorprendido por la presencia de Shakira, tanto que incluso parecía que huía de ella, rodeando el escenario con una actitud feliz y nerviosa, sentándose frente a la batería, mientras ella le decía “¡No te lo esperabas! ¡No te lo esperabas!. No, espérame. No te vayas, dame un segundo. Déjame disfrutar de este momento”.

Después ambos se dispusieron a entonar la canción que en 2017 se convertiría en uno de los éxitos más grandes de su carrera, ‘La Bicicleta’, pero su letra sufrió una pequeña ‘variación’ y ya no se trató más de una dedicatoria de amor, sino de otra tiradera a Piqué.

‘La Bicicleta’ dejó de tener dedicatoria y se dejó abierta al público, cuando, sin ganas de mencionar a Piqué, Shakira terminó por entonar: “… que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona!”.

¿Qué dice originalmente ‘La Bicicleta’ de Carlos Vives y Shakira?

‘La Bicicleta’ es una carta de amor a las raíces de los cantantes, y sus lugares por el Colombia, en su momento, Shakira comentó:

“Esta es una canción que nos representa muy bien a los dos, es un vallenato, reggaetón. Y él es el rey del vallenato… para mí es uno de los artistas más impresionantes que ha dado Colombia. Siempre lo he admirado, su estilo de composición, su carisma, su compromiso con el país, su talento artístico [...] La verdad que he sido muy feliz, esta canción es un homenaje a nuestra tierra en muchos sentidos”.

La canción se volvió un ícono y en ella no solo se hablaba del amor por Colombia, también se mencionó a Piqué donde canta la colombiana: “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”, pero este verso desapareció el pasado sábado.