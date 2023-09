¡Diferente a Joan! El suegro que sí quiso Shakira y hasta le dedicó emotiva carta ¿Quién fue?

Shakira volvió al centro de la polémica tras el lanzamiento de su canción ‘El Jefe’ junto al grupo regional mexicano Fuerza Regida, que funge como un tema de crítica social y protesta ante los abusos de aquellos que están en posiciones de poder.

Pero la letra no se fue limpia, y envió un contundente mensaje al último miembro ‘Piqué’ que le faltaba, su ex suegro, quien es administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, siendo ellos los propietarios de la mansión de Esplugues de Llobregat en la que habitó Shakira durante casi 12 años y formó una familia en Barcelona.

Shakira en 'El Jefe' Youtube: Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video) (Youtube: Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video))

En lo que parece ser una ‘estrategia de venganza’ se dijo que el ex suegro de la barranquillera había mandado un aviso de desalojo, estipulando que tenía que abandonarla antes del 30 de abril. Esto, por supuesto, no se quedaría así, y meses después, Shakira respondió a través de su nueva canción en la que envió un tajante mensaje.

La letra del jefe menciona: “Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal, que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”. A esto sumó una actuación en la que los miembros del grupo le tapan la boca para que no siga, y para algunos, hizo alusión a la vez que su ex suegra, Montserrat Bernabéu, la tomó del rostro de forma amenazadora.

Shakira tuvo un suegro que sí quiso ¿De quién de se trata?

Mientras a Joan Piqué le envió un contundente mensaje que habla sobre su ‘sepultura’, Shakira tuvo un suegro con el que sí cosechó una relación de profundo cariño. Se trata de nada más y nada menos que Fernando de la Rúa, padre de Antonio de la Rúa, con quien mantuvo una relación de poco más de 10 años.

Entre ambos había un vínculo de amor y respeto entre ambos, y eso se nota a través de sus palabras que compartió tras su sensible fallecimiento el 9 de julio de 2019 a los 81 años. Es preciso recordar que su ex suegro fue político y expresidente de Argentina de 1999 a 2001.

Shakira y Fernando de la Rúa Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

La emotiva carta de despedida a Fernando de la Rúa

A diferencia del padre de Piqué, el expresidente argentino supo como afianzar una relación saludable con Shakira, quien le dedicó una emotiva carta de despedida tras su fallecimiento, en la que escribió:

“Fernando querido,

Te has ido para siempre amigo.

Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos.

Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas, y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba.

Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido.

Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida.

Te quiero amigo,

Shakira”.