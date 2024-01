¿Por Shakira? La ‘razón’ por la que Piqué cancelaría su boda con Clara Chía este año

Mientras Shakira no ha dejado de cosechar éxitos a su ex, Gerard Piqué, le ha costado un poco más salir airoso de su polémica ruptura con la barranquillera, todo esto, después de que diera a conocer su infidelidad con Clara Chía Martí.

La difusión de esta noticia causó tanto ruido que, al día de hoy, no solo él sino su novia y hasta sus propios padres han sido señalados no solo por los fans de la barranquillera, también por la propia compositora, quien ha enviado contundentes mensajes a través de sus canciones y redes sociales.

Desde entonces, Piqué se ha colocado como una de las figuras más odiadas del medio del espectáculo, pero esto no ha impedido que, en distintas ocasiones, el exfutbolista presuma su amor en público por la joven estudiante de relaciones públicas, con quien incluso ya ha tenido románticos viajes.

Piqué y Clara Chía Martí Un periodista aseguró que el futbolista le es infiel a su novia con un hombre (Gareth Cattermole / @3gerardpique/Getty Images / Instagram)

Pero el romance de los españoles parece que tomaría un nuevo rumbo, uno que el español no había explorado con Shakira y es que se dijo que estaría a punto de llegar al altar con Clara Chía, o al menos eso se especulaba hasta que hace poco se difundió un rumor que apuntaría a que este plan se vería interrumpido por una poderosa razón.

La razón por la que Piqué y Clara Chía no se casarían

Aunque el romance entre Piqué y Clara Chía parece ir viento en popa, tanto que una amiga cercana a la pareja Anna Tormo habría revelado una nueva foto de ellos en su celebración de Año Nuevo, las cosas se podrían poner difíciles o al menos eso es lo que informó el periodista Jordi Martin, pero no sería Shakira la que estuviera involucrada.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí celebrando con amigos Instagram: @annatorno (Instagram: @annatorno)

El paparazzi, que ha seguido de cerca a la pareja, fue el encargado de dar a conocer que quizá este 2024, no será el año en el que Piqué y Clara Chía pisen el altar, esto debido a que los padres de la española no aprueban la relación y estarían haciendo hasta lo imposible por separarlos.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”. Reveló Jordi Martín.

¿Por qué los padres de Clara Chía no aceptan a Piqué?

Piqué se convirtió en una figura mediática desde el anuncio de su separación con Shakira, pero este no sería el motivo principal por el que los padres de Clara Chía no lo quieren, existe otra razón detrás.

Se dice que Clara Chía rompió su relación con sus padres por Piqué, y es que ellos no aprobaban su relación por la diferencia de edad que hay entre ambos, esto ha provocado que la española ni siquiera los visite hospedándose con una amiga o hasta la secretaria mientras el exfutbolista visita a sus hijos en Miami.

Debido a que Piqué no puede ni pisar la casa de sus suegros, se dice que habría tomado la decisión de cancelar su boda, entendiendo que no tendrá la bendición de los padres de Clara Chía.