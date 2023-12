“Sí iría a la cárcel”: Piqué enfrentará a la justicia, pero no tendría la ‘suerte’ de Shakira

Los siete temas que Shakira ha compuesto desde su ruptura con Gerard Piqué revivieron su carrera y por su puesto su éxito, y con este llegaron unos cuantos miles de dólares, que incrementaron la fortuna de Shakira, lo que le permitió pagar por su libertad unos 8,36 millones de dólares a la Agencia Tributaria de España, pero ahora este mismo organismo está investigando a Piqué, quien al parecer no “factura” como su ex y no podría pagar la multa y el resto del dinero para quedar libre.

Kosmos, la compañía del empresario europeo, al parecer firmó una serie de contratos para organizar la Supercopa de España en Arabia Saudí, por lo que los comerciantes del país árabe, presuntamente, hizo unos pagos a la cuenta de Piqué. Además, había evadido el IVA en las negociaciones

De acuerdo con una investigación que hizo el diario español El Mundo: “Hacienda está haciendo pesquisas para determinar si las comisiones que recibió Piqué de parte de Arabia Saudí fueron pagadas realmente en España. Si se determina que es así, estaría obligado a hacer un pago de 840 mil euros por cada edición de la Supercopa”.

“La Agencia Tributaria estima que si Arabia paga a Kosmos por orden de la Federación, debería abonar el IVA, no aplicado hasta ahora en las facturas. Cobra cuatro millones por edición”, explicó el medio español. Entonces, la multa a pagar sería de 8,18 millones de dólares estadounidense, ya que el acuerdo con los empresarios del medio oriente indica que el evento deportivo se hará en Arabia Saudita seis años más.

Por supuesto que los internautas no dudaron en dejar sus opiniones en internet sobre esto porque afirman que no cuenta con la liquidez monetaria necesaria, ya que su empresa ha enfrentado algunos problemas.

“Este si no puede sacar el dinero de la multa del bolsillo del pantalón como Shakira, eso se llama karma”, “Este si se va preso”, “¿Creyeron que se iba a salvar?”, “Este y su padre se ve que son de los riquillos pillos” y “Si el suegro metió a Shakira en este problema ¡Imagine el padre y el hijo sacándole el cuerpo a La dichosa Hacienda!”, escribieron los usuarios en diferentes redes sociales.

Esta no es la primera vez que es investigado por evasión de impuesto, ya que en el 2013 la Agencia Tributaria también estuvo detrás de él por no declarar las rentas de los 2008, 2009 y 2010, porque Hacienda consideró que simuló ceder los derechos de imagen a su empresa, Kerad Project 2006, para pagar menos al fisco. Pero en el 2021, la justicia falló a favor de Gerard, quien evitó pagar así de 2,27 millones de dólares de multa. ¿Logrará triunfar de nuevo?