El peor cumpleaños que Shakira y Piqué han vivido: no fue cuando le descubrieron “el cacho”

Dos años después de la sonada separación de Shakira y Piqué, y en pleno cumpleaños de ambos, Shakira (que cumple 47 años) parece de 37 y Piqué, según las malas lenguas, parece que fuera afectado por la mala mano y el mal de ojo, viéndose 10 años mayor. Pero ese 2023, año en que Shakira sacó su sesión para ridiculizar a su ex, no fue el peor que han vivido. Hubo uno mucho, mucho peor. En el que ambos vivieron su peor momento.

Fue en 2018, precisamente, cuatro años antes de que estallara todo el escándalo con Clara Chía. Todo apuntaba a que ellos, Shakira y Piqué, estuvieron entre la espada y la pared. Así era su situación.

2018 fue el peor cumpleaños de Shakira y Piqué por el caos que había en sus vidas

Primero que todo, Shakira ya estaba siendo investigada por Hacienda Española y había aparecido en los famosos Panama Papers. Ya la institución pública le había puesto el ojo por los más de 31 millones de euros que ella movió a una empresa de Malta y no les sonaba que tuivera su residencia en Bahamas. Así que en ese año la denunciaron.

Por otro lado, si bien los rumores de infidelidad de Piqué databan de 2018, sus peleas y maltratos a Shakira, supuestamente, ya estaban en boca de todos desde antes. Ese año él había discutido con Shakira a los gritos en un restaurante y la hizo llorar. El abuelo del ex futbolista tuvo que desmentir todo.

Y al caído... caerle: a Shakira no le iba nada bien en otras cosas, así como a Piqué

Shakira también tuvo problemas de salud ese año. Tuvo que viajar urgentemente a Boston para ser atendida por un otorrinolaringólogo muy famoso. Estaba preparando su gira mundial de ‘El Dorado’ que tuvo que suspender.

“En los últimos días me concentré en recuperar la fortaleza en mis cuerdas vocales. Realmente deseaba estar bien para cantar en París, pero muy a mi pesar esto no será posible. Mis doctores me recomiendan mantener en reposo mis cuerdas vocales por el momento”, decía la cantante, frustrada.

Por su parte, Piqué comprendía que estaba lejos del nivel de Messi o de Xavi. Le dolía, porque jugaba en el Barza desde los 10 años y entendía que jamás sería capitán:

“Soy un jugador diferente, quizás me mojo más de la cuenta y entiendo que un vestuario prefiere otro perfil de jugador como capitán”, expresaba.

Y pues nunca lo fue. Se retiró el año en que se descubrió su infidelidad. Y Shakira recuperó su voz, volvió a cantar, contra él, y de paso se deshizo de Hacienda.