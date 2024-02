¿Culpable o inocente? Todas las veces que Nicki Nicole negó y ‘rechazó’ a Peso Pluma: hasta le dijo perro

El amor que Peso Pluma y Nicki Nicole presumían en los Premios Grammy hace tan solo unos cuantos días, terminó de forma abrupta luego de que se viralizara un video del cantante de corridos tumbados tomando de la mano a una misteriosa mujer que no era su novia durante su visita a Las Vegas para disfrutar del Super Bowl LVIII.

La reacción de Nicki Nicole fue casi inmediata y fue la primera en dar su primera declaración confirmando que había terminado con ‘La Doble P’ y eliminado toda huella del su relación con el cantante:

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Peso pluma y Nicki Nicole Instagram: @nicki.nicole (Instagram: @nicki.nicole)

A diferencia de la argentina, Peso Pluma reaccionó de forma contraria y no ha borrado las fotografías que compartió con Nicki Nicole, lo que deja entrever que la pareja podría llegar a una solución y retomar su apasionado romance, o bien, que todo esto se trató de una estrategia publicitaria de su nuevo lanzamiento musical.

Las veces que Nicki Nicole ‘despreció’ a Peso Pluma

Sin embargo, luego de que se diera a conocer que la pareja había terminado su relación, las redes sociales se dividieron en dos e incluso revivieron los momentos en los que Nicki Nicole le habría hecho supuestos desplantes a Emilio Hassan.

El video de Nicki Nicole por el que la acusan de infiel

Un video de Nicki Nicole, tomando de la mano a su mánager Matías Santoro, se hizo viral tan solo un día antes del Super Bowl. Esto le valió de cientos de críticas y señalamientos de una posible infidelidad al cantante de ‘El Azul’ durante su llegada al aeropuerto de Los Ángeles.

También te podría interesar: Los inesperados mensajes de los ex de Nicki Nicole tras infidelidad de Peso Pluma

Tras la "infidelidad" de peso pluma, Nicki Nicole y su manager están en el ojo de la tormenta. Un video muestra cómo ella le suelta la mano al notar que los están grabando. 🎤🔍 pic.twitter.com/GIyK54LxTa — Gen Z (@genZdiario) February 14, 2024

Rechazaba los besos de Peso Pluma y le hacía ‘gestos’

Un par de videos y fotos, evidenciaron que Nicki Nicole le hacía ‘gestos’ a Peso Pluma cuando lo besa y que incluso le daba ‘asco’ hacerlo, además de que mostraba poco entusiasmo cuando el cantante se le acercaba, mientras que él siempre se vio emocionado por estar con ella.

He besado compas con más entusiasmo que esto. pic.twitter.com/U5zZVzNGUD — Román KIDS (@romandelaselva) November 3, 2023

Nicki Nicole llamó ‘perro’ a Peso Pluma y lo ‘negó’

Una entrevista de Nicki Nicole hecha en octubre, la argentina desató controversia por ‘comparar’ a Peso Pluma con un perro, luego de que el cantante presumiera que tenía novia durante los VMAs y ella lo ‘negara’:

“No me molesta, imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que… Es como si todo el mudo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo”.

También te podría interesar: ¿Es una red flag? Todas las veces que Peso Pluma presumió a Nicki Nicole nos hace reflexionar