Karol G, Thalía y las mujeres que apoyan a Nicky Nicole para que siga brillando

Hasta hace unos días, Nicki Nicole era acusada de ser una “mala novia” y de “utilizar” a Peso Pluma, quien aparentemente estaba más enamorado de ella que ella de él. La rapera argentina incluso fue captada en el aeropuerto llegando de la mano de un hombre misterioso, lo que la llevó a ser protagonista de encabezados que la señalaban de “infiel”.

Nicki y el intérprete de regional mexicano comenzaron a ser vinculados como pareja luego de lanzar la canción Por las noches (remix) pero no fue hasta el 3 de noviembre del año pasado que lo confirmaron con un beso durante un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Posterior a esto, no hubo más señales de romance e incluso la argentina se convirtió en “la más odiada” tras presuntamente haberse referido a Doble P como “perro”. Esto sucedió durante una entrevista con el podcast El Despelote, la argentina fue cuestionada sobre el presunto romance con el intérprete de corridos tumbados pero sorprendió al responder que “sólo eran amigos de los que se agarran de la mano”.

Sonia Sahar / Peso Pluma / Nicki Nicole Instagram: @saharsoniaa / @nickinicole (Instagram: @saharsoniaa / @nickinicole)

Sin embargo, la indignación estalló cuando la rapera se refirió a él como “un perro”. “Imagínate si vos todos los días salí con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”, dijo la cantante.

Si bien muchos se dedicaron a defender al intérprete de Ella baila sola, finalmente las cosas se han volcado a favor de Nicki e incluso muchas famosas han salido a dejar claro que están de su lado.

El fin de Nicki Nicole y Peso Pluma, ¿quiénes apoyan a la cantante?

Nicki Nicole en el aeropuerto agarrada de la mano de su manager, y Peso Pluma en un casino de Las Vegas con otra mujer... Quién engañó a quién? Saquen el chismepic.twitter.com/pBOecOIror — Roberto Haz (@tudimebeto) February 13, 2024

Este 13 de febrero comenzó a circular un video en el que Peso Pluma aparece caminando en un casino agarrado de la mano de una mujer con la que aparentemente habría pasado la noche en un hotel en Las Vegas, luego de haber asistido al Superbowl celebrado en dicho estado. Internautas de inmediato comenzaron a señalarlo de “infiel”, tal y como llegaron a hacerlo con Nicki, sólo que esta vez, famosas (y famosos) se han unido a favor de ella.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... no me quedo ahí. Me voy de ahí”, escribió la argentina en una publicación de Instagram. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Y es que en las publicaciones más recientes de la argentina se pueden ver los likes de estrellas como Thalía, Karol G, Danna Paola, Tini Stoessel y más. En los últimos comentarios, ‘La Bichota’ incluso le escribió “Mamiiii qué reinaaaaaaaaa”.

Nicky Nicole La cantante argentina ha recibido mucho apoyo por parte de otras mujeres (Instagram)

Eso sí, ante los haters que salieron a burlarse de ella diciendo que “ella es gracias a Peso Pluma”, seguidoras la defendieron diciendo “mucho peso para tan poca pluma”; “mereces algo mejor!!”; “cómo alguien va a engañar a tremenda diosa???”; “ya me parecía raro que tremendas fotos no las comentara el INOMBRABLE”; “QUÉ MUJERÓN ERES”.