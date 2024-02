¿Peor que Clara Chía? Ella es la ‘misteriosa’ mujer por la que Peso Pluma y Nicki Nicole habrían terminado

El Super Bowl no solo nos dejó algunos de los momentos más románticos, divertidos e icónicos de su edición, también desató uno de los escándalos más fuertes del año cuando se dio a conocer que, presuntamente, Peso Pluma le había sido infiel a Nicki Nicole.

Rápidamente, un video donde se ve al cantante de corridos tumbados caminar de la mano de una guapa modelo, se hizo viral. Lo que provocó un gran debate en redes sociales, donde la mitad de los usuarios alegaba que ‘La Doble P’ había engañado a todos haciéndoles creer que su amor por la argentina era genuino, mientras que otros, por otro lado, aseguraron que Nicki Nicole había fallado primero.

Peso Pluma not giving a fuck he’s getting scene in public cheating on Nicki Nicole makes me sick. pic.twitter.com/9RI0pLRpQ7 — Jazz ♡ (@torrescjaz) February 13, 2024

Ese mismo fin de semana, tan solo un día antes de que se llevara a cabo el Super Bowl, la ahora exnovia de Peso Pluma fue captada en el aeropuerto de Costa Rica, aparentemente tomada de la mano de quien fuera su mánager, lo que desató especulaciones de una posible infidelidad al cantante de Zapopan.

Sonia Sahar: la mujer que habría provocado la ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole

Tras viralizarse el clip que ‘inculparía’ a Peso Pluma, los fanáticos se dieron a la tarea de buscar quién sería la ‘misteriosa mujer’ que acompañaba al cantante de ‘Ella Baila Sola’ en un hotel de Las Vegas, llegando finalmente a una conclusión, Sonia Sahar.

Luego de que explotara la polémica sobre la supuesta infidelidad de Peso Pluma, Sonia Sahar salió a dar su primera declaración a través de sus redes sociales escribiendo: “Don’t believe everything you hear in the media. There’s always 2 sides to a story” (No crean todo lo que dicen los medios. Siempre hay dos lados de la historia).

Sonia Sahar responde ante acusaciones de infidelidad

Esto resonó para los fans como una reacción no solo a lo que otros medios de comunicación estaban difundiendo, también como una respuesta a Nicki Nicole, quien habría ‘confirmado’ que Peso Pluma le fue infiel.

Sin embargo, hay algunos usuarios que están asegurando que todo esto se trata de una estrategia publicitaria de la pareja por el supuesto lanzamiento de un tema musical.

¿Quién es Sonia Sahar?

Sonia Sahar, quien supuestamente fue la tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole, se trata de una modelo e influencer originaria de Cali, Colombia, de alrededor de 26 años, que ha impactado a sus seguidores con su belleza y físico en redes sociales.

La joven presume en sus redes sociales una vida llena de lujos, desde distintos viajes por el mundo, una costosa colección de bolsas de Dior, Chanel y Louis Vuitton, autos y hasta viajes en helicóptero.

En sus redes comparte algunas candentes fotografías de sus viajes que usualmente son a diferentes playas, mostrando su figura en bikinis, trajes de baño y entallados vestidos.

