Gana Nicki Nicole: destrozan vestido de nueva amante de Peso Pluma por vergonzoso ‘accidente’

La que se lleve al ‘cachón pierde,’ y eso es lo que dicen muchas al ver a Peso Pluma con una mujer ‘calcadita’ a Nicki Nicole, que se enteró de tremenda infidelidad en Las Vegas. Pero aparte de irse con alguien que prueba que no importa cuán particular te veas, siempre puedes poner cachos, también ha causado curiosidad el vestido de la susodicha: al parecer no fue la mejor elección para mostrarse con su nuevo amor.

El vestido de la aquella (que no se le sabe el nombre ni ocupación), que es de cutouts y claramente resalta la silueta, muestra un curioso efecto óptico. Es blanco y negro, pero el efecto negro se ve como si estuviese en una zona que ninguna mujer desearía mostrar precisamente al tener su periodo. Un accidente que muchas no gustarían tener que pasar al estar en aquellos días.

Pero ese es el efecto que da el susodicho vestido, que por demás se ve como si precisamente hubiese tenido ese desafortunado fallo.

Todos hablando de que Peso Pluma le pintó el cuerno a su novia con esta vieja y a mi lo que me tiene realmente agobiada es no entender si se manchó todita o su vestido es así. ¡Está horrible!pic.twitter.com/uOVqyrRu8y — Mon® (@UnnaTuitera) February 13, 2024

“Todos hablando de que Peso Pluma le pintó el cuerno a su novia con esta vieja y a mi lo que me tiene realmente agobiada es no entender si se manchó todita o su vestido es así. ¡Está horrible!”, “No sé, pero parece que le bajó y nadie le avisó. Que ansia”, “Mal de amante y mal de vestido”.

Sin embargo, lo que no importa es el vestido, sino que Peso Pluma acá es el único irresponsable e incoherente emocional para muchas personas.

“Cuando el feo te trata como si fueras la fea”: muchos están indignados por infidelidad de Peso Pluma

Acá lo que menos importa es la apariencia física: Brad Pitt, siendo uno de los hombres más sexis del mundo, se atrevió a engañar a Jennifer Aniston con Angelina Jolie y cuentos así son los que hay. Y también incluso si hay “disparidad” en esa normativa.

Hay que recordar que Arnold Schwarzenegger tuvo un hijo con su empleada doméstica de Honduras, siendo ella muy lejana de los estereotipos de Hollywood. Y casos hay a granel.

Acá importa que hubo infidelidad y al cantante no lo quieren mucho en estos momentos. Menos los fans de Nicki Nicole.