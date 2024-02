Los 5 momentos más icónicos de la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole

Tras los rumores de infidelidad, la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole llegó a su fin después que la argentina lo confirmara en sus redes sociales.

De esta manera terminó una historia de amor que nació apenas el año pasado, pero que estuvo cargada de situaciones polémicas que dividieron las opiniones de los fans.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”,

— Nicki Nicole confirmando la ruptura e infidelidad de Peso Pluma.