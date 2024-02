Un video revelaría la verdad de la ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole ¿Quién ‘falló’ primero?

Apenas el pasado 4 de febrero, Peso Pluma y Nicki Nicole acudieron a la gala de los Premios Grammy, donde parecía que su relación iba viento en popa, pues el cantante de corridos tumbados se limitó a presumir a la argentina frente a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

El originario de Zapopan incluso sirvió de intérprete para su novia, traduciendo lo que los medios le preguntaban en inglés, lo que le valió de cientos de burlas por parte de los internautas. Sin embargo, el cantante hizo caso omiso a la serie de comentarios contra su novia y fue él el que continuó dándole foco a la joven argentina.

Peso Pluma y Nicki Nicole en los Premios Grammy 2024 Getty Images (Getty Images)

Pero poco más de una semana después, la pareja parece haber terminado su relación, esto luego de que ambos fueran captados en comprometedoras situaciones por los que algunos han especulado que su separación habría sido a causa de una infidelidad, pero ¿Por parte de quién?

Peso Pluma o Nicki Nicole ¿Quién de los dos fue infiel?

Este fin de semana, Nicki Nicole y Peso Pluma acapararon los titulares luego de que fueran captados en ‘comprometedoras situaciones’ por separado, lo que avivó los rumores de una posible ruptura de la pareja y hasta infidelidad por parte de alguno de ellos.

Cabe aclarar que, desde que inició su romance, ambos artistas fueron agredidos por el fandom de cada uno, asegurando que tanto la argentina estaba con Emilio Hassan Kabande por interés, mientras que otros decían que el mexicano no estaba a la altura de Nicki Nicole. Pero, contra todo pronóstico, ambos continuaron su relación.

El comprometedor video de Nicki Nicole

Pero no fue hasta el sábado pasado que Nicki Nicole hizo ruido en redes sociales luego de que medios la captaran en el aeropuerto en una supuesta situación comprometedora. Esto sucedió cuando la cantante fue vista aparentemente ‘tomando de la mano’ a su mánager, lo que muchos tomaron como una ‘infidelidad’ a su novio. Por lo que muchos aseguraron que esto fue la gota que derramó el vaso en su relación.

Ella comenzó , están a mano pic.twitter.com/adJY5DvqA2 — Armando Orozco Higuera (@higuera_orozco) February 13, 2024

¿Peso Pluma engañó a Nicki Nicole?

Tras darse a conocer este video, Nicki Nicole no acudió al Super Bowl con Peso Pluma, aunque se sabe que ella está ocupada con las fechas de su tour, pero quizá hubo una razón más allá de eso.

El cantante de corridos tumbados, fue captado saliendo de un hotel en Las Vegas, junto a una mujer que no era Nicki Nicole, quien utilizaba un vestido entallado y altos tacones, además de que presumía una melena negra azabache. Más tarde se mostraron fotografías de ambos cenando y compartiendo sonrisas.

Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Nicki Nicole confirma su ruptura con Peso Pluma

Tras difundirse este video, Nicki Nicole borró todas sus fotos con Peso Pluma y agregó un comunicado a sus redes sociales que confirmaba la infidelidad de su novio:

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.