“¡Qué analfabeta!”: Nicki Nicole es blanco de burlas por no saber inglés en los Grammys 2024

Peso Pluma no ha parado de dar de qué hablar, y es que, desde su asistencia a la gala de los Pre-Grammys el ícono de los corridos tumbados posó con una peculiar dentadura de oro que a muchos les pareció ‘poco elegante’ pues hacía parecer que faltaban algunas piezas en su sonrisa.

Tan solo un día después de este polémico momento de ‘moda’, Peso Pluma se llevó su primer Premio Grammy gracias a su álbum ‘Génesis’ en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Mexicana’ que, por cierto, fue anunciado por Natalia Lafourcade, otra exponente de nuestro país que se llevó un gramófono por su disco ‘De Todas las Flores’.

Peso Pluma y Nicki Nicole en los Premios Grammy 2024 Getty Images (Getty Images)

Ese fue otro momento muy sonado de la premiación, pues a pesar de ser parte de los asistentes, Peso Pluma no subió al escenario a recoger su galardón, lo que desató la duda de cuál fue la razón para que Hassan Kabande no tomara su primer gramófono, lo cual sigue siendo un misterio.

Hasta ese momento, ‘La Doble P’ ya acaparaba cientos de titulares que hablaban sobre su galardón y si de verdad su álbum lo merecía, pero su paso por la alfombra roja que cubría el Crypto.com Arena de Los Ángeles, fue el que terminó por llamar la atención luego de que internautas notaran que su novia, la argentina Nicki Nicole aparentemente no sabe inglés.

Se burlan de Nicki Nicole por no saber inglés

Un día antes de la gala de los Premios Grammy 2024, Nicki Nicole ya estaba en el ojo del huracán luego de que apareciera con un bronceado que a muchos no gustó, comentando que se le había pasado la mano, también notaron algunos rasgos distintos en la rosarina de 23 años.

Pero fue durante su paso por la alfombra roja, que fans no evitaron darse cuenta de que Peso Pluma estaba sirviendo de intérprete a su novia cuando se acercaban con la prensa, viralizando diferentes videos en los que se ve a la argentina confundida con las preguntas que le hacían los periodistas que estaban en el lugar.

Uno así o más caballero 🥰 la tiene presente va todo 🥺

Peso Pluma 🖤 Nicki Nicole pic.twitter.com/8sn4KFrWto — Loly🖤🥷 🇦🇷 Plumista (@Lorena26393871) February 5, 2024

La joven ya había vivido un bochornoso momento cuando durante una entrevista con ‘E!’, cuando Laverne Cox, se encontraba entrevistando a Peso Pluma y no logra reconocer a una de las exponentes del género trap, Nicki Nicole, pidiéndole que se presente.

En ese momento, los fanáticos no solo destacaron que la argentina era ‘poco conocida’ y que buscaba ‘colgarse de la fama’ de su novio, sino que no era capaz de entender las preguntas que le hacían en inglés, esto luego de que Peso Pluma le ayudara a traducir la pregunta de la entrevistadora (“What’s your name?”) después de que Nicki Nicole hiciera una breve pausa.

Peso Pluma junto a Nicki Nicole en la alfombra de los #GRAMMYs. pic.twitter.com/rqM23Y9ldF — Peso Pluma (@PesoPlumaData) February 5, 2024

En los comentarios se leía: “Nicki Nicole con su poderosísimo -A1 en inglés cuando le preguntaron su nombre”, “Como que Nicki Nicole no sabe hablar inglés y Peso Pluma le tuvo que traducir: What’s your name?”, “Trueno canta muchas cosas en inglés y no le pudo enseñar ni a decir “hello” a Nicki Nicole”, “No estoy segura si Nicki entendía todo…”, “La analfabeta de la Nicki Nicole no sabe inglés JAJAJAJAJA”, “Que le paguen unas clases particulares”.