¿Se acabó el amor? El ‘desplante’ de Peso Pluma a Nicki Nicole por el que dicen que ya no hay ‘conexión’

Peso Pluma y Nicki Nicole acudieron a la 66ª entrega de los Premios Grammy celebrada en Los Ángeles, donde el cantante de corridos tumbados fue acreedor a su primer gramófono gracias a su álbum ‘Génesis’ que cuenta con temas como ‘PRC’, ‘Rosa Pastel’ y ‘Lady Gaga’.

Esta gala fue el punto de encuentro perfecto para que el ícono del regional mexicano, gritara su amor por su actual novia, Nicki Nicole, sin embargo, los famosos fueron duramente criticados, fueron sus looks los que no terminaron de gustar, esto sumado a que la argentina tuvo que ser ayudada por su novio para entender inglés, lo que le valió de fuertes señalamientos en redes sociales.

Peso Pluma en los GRAMMYs 2024. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Pero esto no fue todo, y es que, a pesar de que Peso Pluma hacía más que evidente lo enamorado que está de su novia, algunos fans no evitaron notar una acción que los hizo especular sobre una posible ruptura en la ya famosa relación.

El gesto de Peso Pluma por el que aseguran que ya no hay conexión con Nicki Nicole

La pareja logró llevarse las miradas durante la ceremonia de los Premios Grammy, y es que, desde una noche antes, Peso Pluma se volvió viral por su peculiar dentadura de grillz que daban una ilusión como si estuviera ‘chimuelo’.

Pero esto no fue todo, pues fans notaron que, a pesar de que Peso Pluma no dejaba de adular a Nicki Nicole y colocarla como el centro de atención de la gala a pesar de que le preguntaban sobre su nominación, usuarios no pasaron desapercibida una acción por parte del ícono de los corridos tumbados.

Peso Pluma y Nicki Nicole Instagram: @freestylenx (Instagram: @freestylenx)

¿Peso Pluma le hizo un ‘desplante’ a Nicki Nicole?

Aunque el cantante se mostró sumamente enamorado de Nicki Nicole, usuarios no creen que la relación vaya por buen camino por un supuesto ‘desplante’ que aparentemente le habría hecho Hassan Emilio le habría hecho a la argentina.

Todo empezó por un video en el que se ve posar a la pareja, pero tal parece que ninguno se puso de acuerdo para las fotos, lo que provocó que ‘La Doble P’ dejara con la mano estirada a Nicki Nicole. Aunque este gesto se ve que solo se trató de un accidente y que no era la intención del cantante, ‘desairar’ a su novia.

La pareja ha estado en el ojo del huracán en diferentes ocasiones, y es que su relación ha sido señalada todo esto a raíz de que usuarios aseguraran que Nicki Nicole tenía una relación con Peso Pluma por interés, además se ha especulado una boda y hasta un posible embarazo.