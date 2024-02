“Perro Pluma”: Se van contra Peso Pluma, pero se volvió una pelea entre argentinos y mexicanos

Se terminó. La relación entre los cantantes Nicki Nicole y Peso Pluma llevó a su fin luego de hacerla pública hace tres meses cuando se dieron un beso tras cantar a dúo en un concierto de la rapera argentina. La aparente infidelidad del mexicano sería el motivo de ruptura, luego de que se divulgo un video de él tomado de la mano con otra mujer en el Super Bowl el pasado domingo 11 de febrero.

Nicki rompió el silencio ayer 13 de febrero y a través de sus historias en Instagram escribió: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, manifestó.

Nicki Nicole rompe con Peso Pluma Nicki Nicole afirmó que se enteró de la infidelidad a través de las redes sociales. (Instagram @pesopluma nicki.nicole)

Mientras que horas más tardes, la chica que acompañó a Doble P, no calló más y salió en su defensa. La influencer Sonia Sahar expresó: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de la historia”. Y pues, también se difundió un video de Nicki llegando al aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde aparentemente está tomada de manos de su manager.

Todo esto desató una avalancha de comentarios en las redes sociales, donde no solo los fanáticos de ambos han opinado y defendido a cada uno. Hay que recordar que Nicki es oriunda de Rosario, Argentina; mientras nació en Zapopán, México. E, incluso, la batalla campal en interne ya raya en la xenofobia.

Los fans han escrito mensajes denigrando tanto al mexicano como a la argentina, y tocando temas susceptibles como la crisis que vive el país sureño, los muertos por los terremotos en México y los niños aztecas fallecidos por desnutrición.

Esto ya no es tan simple como hombres contra mujeres, ni el doble P contra Niki ya es Argentina vs México pic.twitter.com/zfqYw1PUtw — Alejandro Avalon (@AlejandroAvalon) February 14, 2024

“Esto ya no es tan simple como hombres contra mujeres, ni el doble P contra Niki ya es Argentina vs México”, “Nicki ya de por sí era la cantante argentina más escuchada en México y estuvo en Coachella, en el Show de Jimmy Fallon y conociendo a Ed Sheeran y a Cristina Aguilera antes de que Peso Pluma fuera algo”, “Perro Pluma” y “Personas NO GRATAS en la República Argentina: Danna Paola y Peso Pluma”, escribieron los argentinos en X, antes Twitter.

En tanto los mexicanos alegaron: “Gracias a Peso Pluma, Nicki Nicole supo lo que es comer 3 veces al día”, “Eso quería: dinero y visibilidad. Vendió las nalgas para poder ser famosa y ni así lo logró”, “La verdad es que Nicki carece de talento, solo es bonita, Peso pluma es un artista de enorme y querido, no hacen falta los de Argentina”.