Los inesperados mensajes de los ex de Nicki Nicole tras infidelidad de Peso Pluma

Nicki Nicole se mantiene como una de las mujeres más comentadas del momento, luego que apareciera un video de Peso Pluma, tomado de la mano con otra mujer, por lo que ella misma anunció su separación en redes sociales.

Por si fuera poco, han aparecido otros detalles que exponen a la argentina también como infiel, situación que ha complicado el escenario de la expareja.

En medio de la ola de señalamientos que la argentina y el mexicano están enfrentando, ex parejas de Nicole han lanzado inesperados mensajes en sus redes sociales, causando aun más alboroto entre los internautas.

Esto dijeron las ex parejas de Nicki Nicole

Aunque no se conoce si han sido de manera intencional o casuales, lo cierto es que Trueno y el rapero Khea han reaccionado a solo horas de conocerse la infidelidad del cantante de corridos tumbados a la rapera.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, fueron las sentidas palabras de Nicki a través de sus historias en Instagram.

Los comentarios de apoyo no tardaron en aparecer para la rosarina, y más tarde se hizo viral la reacción de Khea, quien fue pareja de la joven cantante por dos años.

Khea Polémico mensaje. (Instagram)

“Hola perdida”, fue el mensaje del rapero a solo horas de conocerse la noticia junto con el enlace de Spotify. Se trata de uno de sus temas con Luckra el cual referencia a la búsqueda de un ex amor que vuelve a estar disponible.

Pero Khea no fue el único en reaccionar a la situación, pues Trueno el hombre con el que estuvo comprometida hace unos años a trás, también lanzó un mensaje que ha sido considerado para muchos como una indirecta a Nicki.

Trueno Indirecta a Nicki. (Twitter)

“Aprendí que es más importante el ‘hacia dónde’ que ‘con quién’”, escribió en sus redes sociales.

Hasta el momento, Peso Pluma sigue sin hablar sobre la situación que puso en quiebra su relación con la argentina, a la que tanto presumió en redes sociales con mensajes de amor y hasta en distintas alfombras rojas.