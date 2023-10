Tunden a Nicki Nicole por negar noviazgo con Peso Pluma y compararlo con un ‘perro’

Aunque muchos ya daban por hecho que entre Peso Pluma y Nicki Nicole había un romance, esto luego de que fueran captados en distintas ocasiones, una de ellas movilizándose, cuando el cantante, de 24 años, fue captado conviviendo con la familia de la argentina durante un partido de futbol de Newell’s.

Su cercanía era más que evidente, y la posibilidad de que el amor se haya producido entre ambos, se hizo más fuerte, durante la presentación de Hassan Emilio Kabande Laija en los VMAs, cuando se viralizó una entrevista en la que una periodista le coqueteaba y él, se ‘hizo a un lado’ argumentando que tenía novia, dando su lugar a la joven de 23 años, (o al menos eso parecía) ¿Entonces qué pasó?

Peso Pluma se la pasó diciendo en los MTV que tenía novia, le puso un alto a las conductoras pirujas busconas y la villera hambrientina come palomas de Nicki Nicole lo negó y lo comparó con un perro



Lo mismo les va a pasar si andan con morritas de Apodacapic.twitter.com/yvGynnLzhp — Pandillero Ⓜ️ (@PandilIero) October 11, 2023

Además, hace poco más de una semana, a principios de octubre, Peso Pluma, hizo una presentación privada para Billboard en Miami, en la que, mientras interpretaba su icónico tema ‘Ella Baila Sola’, le lanzó un beso a Nicki Nicole, lo que provocó la emoción del público y el nerviosismo de la argentina.

Posteriormente, interpretaron un tema juntos durante los premios Billboard e incluso fueron vistos tomados de la mano, haciendo que todas las teorías sobre un supuesto romance fueran más y más fuertes.

Pero tal parece que todos hemos estado sumidos en una mentira, pues cuando la cantante de ‘Marisola’ fue cuestionada por su nueva relación, sus comentarios causaron el descontento de miles de fanáticos que aprovecharon para tundirla en redes sociales.

Peso Pluma and Nicki Nicole after their performance 🖤



pic.twitter.com/ekxIL1QkjV — Peso Pluma USA (@DoblePCharts) October 6, 2023

Nicki Nicole llama ‘perro’ a Peso Pluma y la tunden en redes

En un intento por ahuyentar a los medios de comunicación, fue una entrevista a Puerto Rico, donde Nicki Nicole hizo unas declaraciones nada acertadas de ‘La Doble P’ intentando desmentir los rumores sobre una relación con él, luego de que le preguntaran si ‘no le molestaba que le preguntaran tanto’ por el originario de Zapopan.

Aunque intentó enfatizar que el cantante es todo un caballero, terminó comparando a Peso Pluma con un perro y una bolsa.

“No me molesta, imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que… Es como si todo el mudo te ves todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo”.

"Peso Pluma":



Por esta entrevista de Nicki Nicole donde habló de una manera ciertamente rara del artista mexicano. pic.twitter.com/TVY4gOXMqe — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) October 11, 2023

Y aunque aprovechó para dejar claro que en su relación no hay reglas ni límites, enfatizó que solo hay amistad: “La realidad es que somos amigos”.

Las críticas en redes a Nicki Nicole tras comentario hacia Peso Pluma

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y no faltaron quienes aseguraron que Nicki Nicole se estaba valiendo de la fama de otros cantantes para impulsar su carrera, además, los fans mexicanos le recordaron por qué son unos de los más amados y temidos del mundo, diciéndole que Peso Pluma había sido quien la llevó a MTV y le ha dado notoriedad además de sacarla de su relación con ‘Trueno’.

“Nicki, Peso te hizo conocida, te quitó al drogadicto de Trueno del camino, te llevó hasta los MTV, lo niegas y lo comparas con un perro, México no olvida”. Comentó un usuario a través de Twitter, otro internauta comentó: “Ahora eres persona no grata en México por expresarte así de Peso Pluma.. tenían razón los haters, solo eres convenciera”, otro sumó “Hassan la hizo “conocida” acá en Estados Unidos, Canadá y México, eso es verdad, los propios medios de acá durante un mes decían ‘¿Quién es Nicki Nicole?’”.