¡Son igualitas! Anahí se reencontró con su hermana ‘poco conocida’ y su parecido causó furor

Hace poco, Anahí, dio a conocer que Marichelo no era la única hermana que tenía, pues al parecer su familia es mucho más extensa de lo que la cantante de RBD nos ha dejado ver, y es que, poco deja ver sobre su vida privada.

Esto lo dio a conocer durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, en donde reveló de una forma sorpresiva que Marichelo Puente, no era la única hermana que tenía, dando a conocer la existencia de Diana Puente, quien además es de origen peruano.

Anahí con Diana su media hermana, Marichelo y su mamá Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

Su revelación sorprendió a sus seguidores, pues hasta el momento, las únicas hermanas eran Anahí y Marichelo. Esto provocó la curiosidad de los fans por saber quién es y cómo es la otra hermana ‘Puente’, pero poco les duró hasta que la cantante, compartió una foto que causó furor en sus redes sociales, presumiendo su reencuentro.

También te podría interesar: ¿Anahí dirá adiós al tour de RBD? Esta fue la dolorosa infección que la sacó de los escenarios

Anahí comparte una foto con su hermana peruana y sorprende con su parecido

Fue durante uno de sus conciertos que Anahí compartió una fotografía que dejaba ver a sus seguidores el gran parecido que tiene con su hermana mayor, y es que el reencuentro se habría dado durante uno de los shows de la gira del reencuentro. En la imagen se les ve a ambas en el backstage del ‘Soy Rebelde Tour’ mientras le dejaba un mensaje en el que se leía: “Te amo hermana. Que hermoso tenerte aquí conmigo Diana”.

Esta publicación rápidamente se hizo viral, pues el parecido físico que existe entre ambas provocó la sorpresa de sus seguidores, que le dejaron “Qué bárbara, estás idéntica”, “Son igualitas”, “qué bonitas se ven”, “No sabía que tenías otra hermana, muy guapas”.

También te podría interesar: Anahí regaña a fans en pleno concierto por su “falta de energía”, mientras ella enferma da el cien

Anahí y su media hermana Diana Puente Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

¿Quién es Diana Puente, hermana de Anahí?

La actriz de ‘Chiquilladas’ reveló cómo surgió el nexo que la une con Diana Puente, de origen peruano, pues su papá, quien era conocido artísticamente como ‘Enrique Manuel’, desarrolló su carrera en aquel país:

“Él vivió un tiempo en Perú donde su carrera era muy exitoso tal como cantante, él (tuvo) una primera esposa en Perú de la cual yo tengo una hermana (no me gusta la palabra media hermana). Yo tengo una hermana preciosa que se llama Diana que fue Miss Perú, es una mujer hermosa. Ese matrimonio no funciona, se divorcia, viene a vivir a México”.

La hermana de Anahí se coronó como Miss Perú en 1983, representando a Loreto, aunque no ganó el título como el rostro más hermoso, Diana Puente se llevó un contrato con una firma de lencería, demostrando que todas las hermanas, heredaron belleza y porte, que han presumido cada una a su manera. Actualmente, tiene 57 años y radica en Lima.