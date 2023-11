Sigue la crisis en RBD, primero Anahí y ahora Dulce María en medio de problemas de salud

El tour del reencuentro de RBD está llegando a su final. Esta semana, todos los integrantes cerraron su gira por Colombia y Brasil, donde vivieron momentos tensos debido a que la salud de Anahí y Dulce María se deterioraron, al punto de que los fanáticos estaban muy preocupados, pues con dolor, fiebre y malestar ambas dieron todo en el escenario carioca.

La cantante de “Sálvame” fue hospitalizada en Sao Paulo, Brasil, el pasado 17 de noviembre pues los dolores que tenía se tornaron insoportables: “Pasamos un susto muy grande porque no sabíamos que tenía, había demasiado dolor, no podía caminar, sentía que cada vez me encorvaba más y no me podía enderezar, horrible y me asusté mucho”, detalló Anahí en un video que publicó en X.

Una infección ”muy fuerte” en los riñones era lo que estaba deteriorando su salud, pero ya está en tratamiento, por lo que ha encontrado mejoría. Este lunes 20 de noviembre, la agrupación volvió a México, donde terminarán su gira el 21 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Dulce María declaró a la prensa en el aeropuerto de la capital mexicana y afirmó que aún no está sana completamente, pues en Brasil ella también padeció y aún con fiebre ofreció el espectáculo bajo la lluvia lo que contribuyó a su rápido deterioro, que derivó en una bronquitis.

Al ser consulta de cómo se sentía, fue franca: “La verdad no muy bien, no estoy bien del todo. (...) Me dio una infección. Primero me dio como un virus, una infección, y se me convirtió en bronquitis porque no descansé ni un día. De hecho aún estoy así”, le comentó a los medios de comunicación, mientras cargaba a su pequeña hija y estaba acompañada de su esposo.

La estrella musical también explicó que Brasil era una plaza muy importante para ellos, pues tenían años esperando ir allá, además de que a pesar de que las dos estaban muy enfermas “no había manera de cancelar. (...) Era eso (actuar con malestar) o cancelar. Yo también estaba mal, (pero) preferí salir para cubrirnos todos y seguir actuando. La gente reaccionó increíble. Obviamente no me sentía al 100 (por ciento)”.

Dulce María manifestó que ahora que están en sus casas esperan tener, aunque sea, dos días para descansar y recuperarse un poco. En tanto, Maite Perroni expresó que durante estos duros momentos que vivieron, ellos (Christopher, Christian y ella) le dieron todo el amor a Dulce y a Anahí “como siempre, como un equipo y como una familia, como los hermanos que somos, unidos y viendo lo positivo de las cosas; enfocarnos en lo que estamos logrando”.

