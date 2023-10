¡Más grande que mi departamento! Tunden a Adamari López de ‘malcriar’ a su hija por lujosa casa

Adamari López revivió la polémica por la lujosa ‘casita’ que regaló a su hija Alaïa en tiempos de pandemia, lo que le valió de una serie de críticas, desde su desconsideración a derrochar dinero en tiempos de incertidumbre, hasta ‘malcriar’ a su hija y no enseñarle a ganarse las cosas.

Esta vez, ocupó sus historias de Instagram y su página de Facebook, para dar un ‘paseo’ por la lujosa casita de su Alaïa y pedir a sus seguidores algunas ideas que le ayuden a adaptarla ahora que su hija es algunos años mayor, esto para que siga divirtiéndose y disfrutando de ella a pesar del tiempo.

“Aquí estamos en la casita de Alaïa, esta casita que Santa Claus le trajo y que la verdad la convertimos en una casita espectacular en donde Alaïa ha pasado muchos momentos lindos, pero esta casita de repente yo siento que se ha quedado como chiquita o quizás no está update porque Alaïa ha ido creciendo y ya no juega a la cocinita”. Comenzó platicando la ex conductora de Telemundo a sus seguidores.

“Entonces estaba pensando en qué puedo transformar esta casita que siga ella disfrutando de sus momentos aquí adentro, pero que no sea una casita para una niña pequeña porque ya ella ha crecido”. Terminó Adamari López.

Señalan a Adamari López de ‘malcriar’ a su hija

A principios de 2020, cuando mostró el proyecto terminado de la famosa ‘casa de muñecas’ que había mandado hacer para su hija, muchos usuarios estuvieron en desacuerdo sobre este extravagante regalo a una pequeña de tan solo cuatro años, tanto que le comentaron:

“Si yo tuviese oportunidad de hacer algo así, no lo publicaría. Muy su dinero y lo que sea. ¿Ya vieron como se está criando la niña? Más pequeña era más dulce, ahora se ve engreída como la niña de Beyoncé y Kim. Son niñas que se van a creer más que las demás”. Expresó una usuaria.

También hubo quienes destacaron el tamaño de la casa de la pequeña y que se podía vivir perfectamente en ella sin necesidad de hacer nuevas ‘adecuaciones’. “Fácilmente, yo viviría ahí de lujo, sin problemas y tengo 42. Y para ella que tiene 8 esta chica la casa”.

¿Cómo es por dentro la casa de Alaïa?

La famosa ‘casita’ en cuestión tiene una pequeña cocinita, sala, varias ventanas, y hasta pequeñas escaleras, también cuenta con un pequeño comedor y una serie de juguetes y accesorios para que Alaïa tenga muchos momentos de diversión, sin duda es como un mini departamento.

No todo fueron críticas, hubo quienes se sumaron al proyecto de Adamari López para su hija y le compartieron algunos tips que podría utilizar para adaptar el nuevo espacio de Alaïa: “Yo colocaría un espacio con una coquetería donde pueda tener sus cositas para pintarse las uñas, arreglase el cabello y por el otro lado dejaría el sillón y colocaría una biblioteca con libros más acorde a su edad”.