Conoce cuáles son los productos que convirtieron a Adamari López en una empresaria

Adamari López es reconocida por su trabajo como actriz, pero el desempeño que logró obtener como conductora de Telemundo, la llevó a alcanzar un importante posicionamiento en el mundo del espectáculo. “La Chaparrita de Oro” como la llaman por cariño, también forja su futuro como empresaria. Durante estas últimas semanas dio a conocer a través de redes sociales su nuevo emprendimiento, el cual estaría a la venta a través de su página web. Por ese mismo medio la también actriz ya había lanzado algunos productos al mercado, en su mayoría eran artículos para la cocina como delantales entre otras cosas, pero ahora llegó con una línea de joyería femenina.

La famosa informó que ya están disponibles nuevos productos de su tienda y que a todos les encantarán por ser delicados.

“Como empresaria he sacado una línea de joyería que sé que a ustedes le va a encantar, a mí me encantan las cosas lindas, las cosas delicadas” dijo Adamari al presentar el proyecto, asimismo, la guapa conductora y actriz, lanzó a través de su tienda en línea ‘AxA by Adamari López’ una cadena con dos corazones, tobillera y una pulsera con una triple banda de corazones.

Hasta ahora este paso que ha dado la ex presentadora ha sido todo un éxito, es que en el momento nunca imaginó que iba a venderlo tan rápidamente y que haya sido todo solicitado en su sitio oficial ‘www.adamarilopez.net’, donde incluso ya en dos semanas estaban todo agotado.

Por su parte, los accesorios tenían precios que no superaban los 90 dólares, y variaba dependiendo de cuál se trataba, es decir, la pulsera, la cadena o la tobillera:

La cadena ‘AZUL’ como decidió nombrarla la puertorriqueña, es de plata y los dos dijes de corazón, uno grande de plata con la leyenda ‘endless’ y uno pequeño de oro con la leyenda ‘love’, tiene un valor de $89 dólares, es decir, poco más de $1518 pesos mexicanos, y es la pieza más costosa dentro de la línea de tres productos que lanzó la mamá de Alaïa.

La pulsera ‘AMÉLIE’, tenía un valor de $79 dólares, es decir ,más de $1300 pesos mexicanos, y están hechas con hilo celular rojo, y el dije que posee en forma de corazón, es Zamak, baño oro amarillo 24k, oro rosado y plata ley 1000.