Adamari López revela cuánto dinero da a Alaia y comparte tips para enseñar a las niñas a ahorrar

Adamari López tiene una jugosa fortuna producto de su trabajo como conductora de televisión y actriz que puede compartir con su hija, Alaia, sin embargo desde muy pequeña le ha enseñado el valor del ahorro.

Aunque es cierto que la consiente con juguetes, viajes y demás comodidades, también le ha querido demostrar que todo el dinero se gana con esfuerzo y así darle un poderoso ejemplo de independencia que todas las madres deberían copiar.

Adamari López La conductora ha sido criticada por exhibir a su hija (Instagram)

Ahora es posible después que la boricua expresara en sus redes sociales cuál es el método que aplica con su niña para desarrollar una sana relación con el dinero desde temprana edad, sin generarle tampoco restricciones en su estilo de vida.

Así es como Adamari López le enseña a ahorrar a su hija, Alaia

“Ahora mismo tiene 8 años pues cuando se comienza la semana los lunes ella tiene 8 dólares para ella”, reveló la protagonista de Gata Salvaje conforme con People.

“A veces me los pide que se los dé físicamente o a veces simplemente me dice ‘guárdame mis 8 dólares’ y si ella siente que necesita algo en el día me los va pidiendo”, confesó. A pesar que la famosa de 52 años le puede comprar lo que sea de su bolsillo, le enseña a manejar su propio dinero.

Adamari López La conductora disfruta cada instante junto a su hija (Instagram)

“Nosotros hemos ido creándole esa conciencia en esa cuenta de banco que ella tiene. Tiene hasta una tarjeta en la que ella puede sacar o depositar dinero, hasta ahora lo único que hemos hecho es depositar”, manifestó como segundo tip valioso pues así se solidifica la idea del ahorro.

El proceso que maneja es meter el dinero en efectivo en cerditos, ya sea monedas o billetes de la prestación de la semana que le sobre, y cuando tiene una cantidad considerable la lleva a depositarla.

“Me parece un tema importante tocar con los hijos, enseñarles a manejar el dinero, que no todo el dinero que te llega tienes que malgastarlo o tienes que comprar algo con esa cantidad de dinero, sino que puedes ahorrar para tu futuro, para algo que sea importante, que quieras comprar más adelante”, finalizó, llevándose muchos aplausos.