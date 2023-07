La chantajeaba y no agradecía: la verdadera cara de la relación de José Emilio y Ana Bárbara

La polémica entre Ana Bárbara y el hijo de Mariana Levy, José Emilio, no termina, pues, desde que se dio a conocer su distanciamiento con la cantante y asegurara en una entrevista con Ventaneando que vendía tacos de canasta y chilaquiles para subsistir, se han ido revelando más detalles de la relación que tenía con su segunda madre.

La polémica no acabó ahí, pues además de comentar que vendía comida, también reveló que era Ariel López Padilla, el padre de su hermana, quien lo ayudaba económicamente, luego de no recibir apoyo de su padre, José María Fernández, ‘El Pirru’, y es que fue el exesposo de Ana Bárbara quien aseguró que el joven de 19 había buscado chantajear a la cantante de ‘Bandido’, tras grabar un audio y amenazarla con exponerlo, por lo que la ayuda no la retiró en vano.

“En 15 días, Emilio, no sé cómo, grabó un audio de Ana Bárbara y al otro día desapareció de Los Ángeles. Consiguió que alguien le mandara un boleto de avión y llegó a México. Meses después, la chantajeó con ese audio y dijo que lo iba a hacer público”. Explicó ‘El Pirru’.

¿Cómo comenzó la polémica entre Ana Bárbara y José Emilio?

Luego del lamentable fallecimiento de Mariana Levy a causa de un infarto tras sufriri un intento de asalto, fue Ana Bárbara quien se hizo cargo de sus hijos cuidando de ellos, amándolos y criándolos como si fueran suyos.

Pero hace poco se destapó una polémica donde se hablaba de un distanciamiento entre José Emilio Levy y su segunda madre Ana Bárbara, que tendría poco más de un año, expresando su interés por volver a reunirse con la cantante grupera y retomar su relación.

Fue a la revista TVNotas donde reveló las razones de su ‘pelea’: “Por cuestiones mías de que yo la ca… en gran medida con ella, me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella”.

Sus razones no terminaron ahí y José Emilio mostró su arrepentimiento comentando: “Las actitudes que tenía con ella no eran las mejores, eran bastantes malas. Yo todo el tiempo con cara de enojón, del mal humor, no agradecía nada. Mi actitud era de no agradecer las cosas que ella hizo por mí; honestamente, reconozco que fui muy mal agradecido con ella”.

Eso sí, catalogó su distanciamiento como un enfrentamiento común entre madre e hijo, a pesar de ello El Pirru, comentó que Ana Bárbara se encuentra triste y desilusionada, aunque está abierta a arreglar las cosas con José Emilio Levy.

¿Qué pasó con la herencia de Mariana Levy?

Durante la entrevista con Ventaneando, José Emilio Levy expuso que pese a ya tener la mayoría de edad, ni él ni sus hermanas todavía tenían acceso a la herencia de su madre, expresando su urgencia por recibirla para no vivir la situación que comentó enfrentar.

“Yo pensé que al cumplir 18 años ya iba a tener mi dinero e iba a empezar a hacer mis cosas, pero no, al parecer todavía falta bastante tiempo. Estamos por etapas, hay cuatro etapas, la primera es reconocimiento de herederos, que esa ya está. Los herederos somos María, Paula y yo, los tres hermanos”. Explicó el hijo de Mariana Levy.

Narró que ha sido su padre quien ha entorpecido la entrega de la misma, aunque, reveló que ya no queda mucho de la herencia de su madre, pues solo queda una casa en Bosques de Las Lomas y una Cuernavaca, de la que, José Emilio acusa a su padre de haber dejado una deuda millonaria por no pagar el mantenimiento del inmueble.

Además, comentó en otra entrevista que pausó sus estudios, luego de que le fuera retirado el apoyo económico.