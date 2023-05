“José Emilio se vende por dinero”, Talina está decepcionada de hijo de Mariana Levy y apoya a Ana Bárbara

Las cosas entre los hijos de Mariana Levy están muy tensas y no quedan dudas que hay mucha desunión entre ellos y la madre de la fallecida actriz, Talina Fernández.

La actriz, quien falleció el 29 de abril de 2005 a causa de un infarto mientras era víctima de robo dejó tres hijos María, José Emilio y Paula.

Sin embargo, actualmente no están unidos, y mucho tiene que ver con la herencia, pues José Emilio y Paula acusan a su hermana mayor María Levy, de ser la culpable de que la herencia no sea repartida.

Los jóvenes están molestos y distanciados con su hermana porque sospechan que ha “estado retrasando el proceso para que les entreguen su parte de la herencia que les dejó su madre”.

Ahora, su abuela, Talina Fernández, habló sobre su nieto José Emilio, quien hace unos días ofreció una entrevista para la revista TV Notas.

Talina Fernández habla de su nieto José Emilio y muestra que la desunión entre hijos de Mariana Levy

Talina Fernández se refirió a sus nietos y se mostró decepcionada de especialmente de uno de los hijos de Mariana Levy, José Emilio.

“José Emilio se vende con una revista, no te digo porque no puede hablarse mal en la tele, se vende por dinero. Entonces es capaz de decir cualquier cosa. Yo no lo crié, José Emilio se quedó de 8 meses cuando murió mi hija así que no tiene la educación que tenemos todos nosotros”, dijo de forma tajante la productora y periodista.

Sobre Ana Bárbara se mostró agradecida por haber cuidado a sus nietos lo más que pudo, y le mostró su apoyo, pero aseguró no saber nada sobre el distanciamiento de ella con José Emilio.

“No tengo idea, no soy chismosa, nunca he sido, me vale lo que diga. Ana Bárbara se ocupó cuando eran chiquitos yo tengo mucho que agradecerle y que Dios me la bendiga siempre” , dijo.

El joven reveló hace unos días que no está teniendo una vida fácil, tras no poder cobrar la herencia de su madre, y hasta pensó en quitarse la vida.

“Por ahora estoy viviendo solo y la estoy pasando bastante mal. Ya había encontrado dos trabajos; primero estuve de jefe de cocina en un restaurante, pero no tenía la experiencia suficiente; y después estuve trabajando de barman, pero me sentía muy cansado, abrumado, falté un día y me despidieron”, confesó el joven.