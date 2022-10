Talina Fernández habla del duelo ‘silencioso’ de su nieta tras la muerte de Mariana Levy

Talina Fernández ha sido una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y a sus 77 años se ha mantenido como un ejemplo de fortaleza por la forma en la que ha enfrentado la adversidad.

La conductora vivió uno de los dolores más grandes tras perder a su hija Mariana Levy, quien fue víctima de un intento de asalto.

El 29 de abril de 2005 la actriz tenía planeado llevar a su hija María y unas amigas a un parque de diversiones al sur de la Ciudad de México con el fin de celebrar el Día del Niño. Sin embargo, en un alto fue interceptada por unos sujetos que la amenazaron a punta de pistola.

La impresión fue tal que Mariana sufrió un infarto. A pesar de que los paramédicos llegaron rápidamente al lugar y le aplicaron RCP para después trasladarla en ambulancia a un hospital, no sobrevivió.

En ese momento, Talina Fernández se encontraba a punto de entrar al aire en un programa de televisión cuando recibió la noticia.

La mayor preocupación fueron sus tres hijos María, Paula y José Emilio, quienes en ese entonces eran muy pequeños.

Ahora que la conductora está grabando el podcast Platicando con mi abuela, con su nieta María, han surgido más detalles de la tragedia.

María y Talina han demostrado tener una gran complicidad y en un nuevo episodio del podcast, se sinceraron respecto a su sentir sobre la muerte de Mariana.

La llamada “Dama del buen decir” señaló que el duelo de su nieta fue muy difícil ya que “se bloqueó”.

“Te bloqueaste cuando murió tu mamá y no lloraste, no lloraste y no lloraste”.

Esa forma de vivir el duelo en silencio se convirtió en rebeldía conforme María iba creciendo, algo que fue muy difícil para la conductora. “Hiciste cosas atrevidísimas. Yo viví tu adolescencia, ¡Qué cosa tan terrorífica!”, dijo en Talina.

La joven aceptó que fue muy difícil para ella cargar con ese dolor. “Yo creo que me arrepentiría de algo con lo que cargo hoy. En terapia hablaba de que hoy en día cargo con muchas cosas por no haberme permitido sentir, cuando era momento de sentir”.

Tras la muerte de Mariana, Talina Fernández adoptó legalmente a María

La hija mayor de Mariana Levy es sin duda el mayor tesoro de la conductora y la razón por la que logró salir adelante. “María fue la razón por la que no morí cuando murió mi hija”, reveló la conductora en una entrevista con la revista Caras México.

“Yo no me podía morir con ella porque tenía que ver por María, el gran amor de mi hija. Para mí, fue un privilegio tenerla. Pasamos momentos difíciles en la aborrecencia, pero es un ser humano de bien, con vergüenza, con respeto, con ambiciones, sin pisar a los demás. Yo estoy profundamente orgullosa de ella”, agregó.

En los últimos meses, Talina se vio envuelta en varios escándalos que pusieron en riesgo su impecable trayectoria, entre las acusaciones en contra de su hijo Coco Levy, tema del que nunca quiso dar declaraciones y su salida de Sale el sol, donde tenía su propia sección.

La conductora aseguró estar pasando por momentos difíciles al no conseguir más trabajo. A mediados de septiembre, se dijo que su hijo Pato Levy le había puesto un programa de radio pero perdieron el espacio radiofónico porque los patrocinadores ya no quisieron seguir apoyándolos.

Por fortuna, su nieta ha sido un gran soporte y ésta nueva oportunidad de trabajar juntas ha sido un gran impulso para Talina.