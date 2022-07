Esta es la razón por la cual los hijos de Mariana Levy no tienen buena relación con su padre y viven con su abuela

Hace 17 años que se dio a conocer la lamentable partida de Mariana Levy, ahora sus hijos Paula y José Emilio están distanciados de su padre José María Fernández, ‘El Pirru’ y viven con su abuela Talina Fernández, así lo confirmó la actriz, quien dio detalles de su vida junto a sus nietos.

Mariana Levy: sus hijos viven con Talina Fernández tras peleas con su padre

Talina Fernández mantuvo una plática con el conferencista Nayo Escobar, en la cual reveló que actualmente vive con sus nietos, debido a que ellos no tienen una buena relación con su padre.

“Ahora, cada uno de ellos ha tenido problemas con su papá. Su papá ya no les paga el colegio, no les paga nada y entonces se han venido a vivir conmigo, me están descubriendo un poco.”

Al mismo tiempo recordó que cuando Paula y José Emilio era menores, a ella no se le permitía visitarlos. Sin embargo ella no se dio por vencida y luchó para formar una relación con sus nietos tras la muerte de su hija.

Talina viajaba a Cancún cuando ‘Pirru’ y su esposa en ese momento, Ana Bárbara se iban de vacaciones. Aunque no le permitían la entrada a su casa, ella se encontraba con sus nietos en la playa.

“He tenido grandes momentos con ellos, no ha sido fácil. Pirru no me dejaba verlos, cuando estaba casado con Ana Bárbara me iba con María a Cancún y me quedaba en el hotel de junto a la casa de Ana Bárbara, y por la playa me iba recién operada con un calorón.”

De acuerdo con Talina, Ana Bárbara siempre fue amable con ella y dejó que conviviera con sus nietos sin problemas.

“Claro, no me dejaban entrar a su casa pero Ana Bárbara me mandaba un refresco, que se lo agradeceré toda la vida. Ver a mis nietos no ha sido fácil en un principio.”

José Emilio, hijo de ‘Pirru’ habla sobre distanciamiento con su padre

Sobre el distanciamiento entre los hijos de Mariana Levy y su padre, fue José Emilio quien rompió el silencio. Durante una entrevista con Ventaneando, el joven afirmó que no mantiene contacto con su padre.

“Se rompió la relación, nos separamos y ya no sé nada de él, no sé casi nada.”

Aunque no dio detalles sobre sus desacuerdos, declaró que se encuentra mejor lejos de su padre y que ha sido su abuela quien le ha tendido la mano.

“Así estoy bien, no tengo ningún problema por eso, todo pasa por algo.”

De acuerdo con Emilio, tras pelearse con su padre recurrió a su abuela, quien de inmediato le abrió las puertas de su casa y lo ha apoyado desde entonces.

“Sí, como lo hizo con Paula, la primera que saltó para recibirla cuando se peleó con mi papá fue mi abuela, y lo que hizo conmigo. Yo le hablé y le dije: ‘Pasó esto… ¿me puedo ir a vivir contigo?’, y me dijo: ‘Sí, vente’ y ya llevo aquí un ratito y estoy súper feliz.”

Anteriormente, María usó sus redes sociales para hablar sobre su vida tras perder a su madre. La hija mayor de Mariana se presentó ante el público de redes sociales como lo que es ahora, una joven talentosa y creativa que busca expresarse por medio del arte:

“Soy María podríamos decir que soy artista visual y fotógrafa, pero para mí es muy importante no identificarme con eso, más bien definirme como un ser humano que busca sanar, busca crecer, su objetivo principal en esta vida es encontrar mucho amor y mucha paz y que los medios que estoy utilizando ahorita son la expresión y el arte”

La joven cuenta que en sus primeros años interiorizó lo que le estaba pasando, pero durante su adolescencia comenzó a tener conductas que la dañaban.

“Considero que tuve una infancia un poco dura, eso es completamente relativo, pero bueno, es lo que yo considero y lo que me pasó es que yo sentía tanto dolor que decidí dejar de sentir, porque era demasiado duro, yo tenía miedo de morirme de dolor”

Algunas de estas conductas fueron el abuso de sustancias y desórdenes alimenticios que provocaron estragos en su salud mental

“Decidí tragármelo, nunca sacarlo y a través de los años y con mi crecimiento empezó a salir de maneras muy tóxicas, como, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, problemas con el alcohol, drogas, relaciones tóxicas y demás, porque estaba súper enojada y sentía mucho dolor, pero como no lo estaba externando lo estaba sacando conmigo”

Después de acabar varias veces en el hospital, decidió hacer un cambio en su vida y comenzó a interesarse en la fotografía.